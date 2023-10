Il Latina cade a Cerignola, pontini sconfitti per 2-0

Un Latina che non esprime il livello di gioco abituale viene sconfitto dal Cerignola per due reti a zero, seconda sconfitta in campionato e prima in trasferta.

Dopo un inizio partita dove le squadre cercano di studiarsi, al 23′, su un ribaltamento di fronte da corner a favore, il Latina si fa trovare impreparato ed una cavalcata di D’Ausilio porta in vantaggio i padroni di casa. Il Latina prova a mettere la testa fuori, ma non è giornata e per di più al 35′ arriva anche l’infortunio di Mastroianni, che viene sostituito da Fabrizi. Nel secondo tempo il Cerignola ha le occasioni per raddoppiare ma spreca, complice anche uno strepitoso Cardinali. Al 43′, con i nerazzurri in proiezione ultra offensiva, il Cerignola trova il raddoppio che chiude il match, un tiro cross di Rizzo mette fuori causa il numero un pontino.

Non c’è tempo però di demoralizzarsi in casa Latina, perché mercoledì alle 18.30 al Francioni arriva il Francavilla, i pontini vorranno riscattarsi e cercheranno di farlo con i tre punti di fronte al proprio pubblico.

Cerignola (4-3-1-2):Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio; Malcore, D’Andrea. A disp: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Prati, Vitale, De Luca, Rizzo, Sosa, Carnevale, Neglia All: Ivan Tisci

Latina (3-5-2):Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Paganini, Crecco; Fella, Mastroianni. A disp: Bertini, Perseu, Biagi, Riccardi, De Santis, Serbouti, Jallow, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. All: Di Donato

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Croce di Nocera Inferiore e Sicuriello di Seregno.

Quarto Ufficiale: Pascuccio di Ariano Irpino

Marcatori: 23’ D’Ausilio (AC), 87’ Rizzo (AC)

Ammoniti: 13’ Cittadino (L), 37’ D’Ausilio (AC), 41’ Crecco (L), 46’ Tentardini (AC), 57’ Riccardi (L), 71’ Biagi (L), 82’ Di Renzo (L)

Espulsioni: 62’ Di Donato (All. L)

Recuperi: 2’ pt. 5’ st.

Angoli: Audace Cerignola 3 Latina Calcio 1932 6.

Note: spettatori totali n. 2115 di cui 92 ospiti.