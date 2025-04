Il Latina cade anche contro il Trapani: salvezza sempre più a rischio

Altra caduta, l’ennesima di una stagione che sembra non voler trovare pace per il Latina Calcio 1932. Al “Francioni”, i nerazzurri reggono per mezz’ora in inferiorità numerica, ma alla lunga crollano sotto i colpi di Hraiech e Ruggiero. Due reti pesantissime per il Trapani, che affonda una squadra apparsa volenterosa ma ancora una volta poco concreta. Ora bisogna attendere i risultati dagli altri campi per capire come potrà cambiare la classifica e in cosa può ancora sperare il club di Piazzale Serratore.

La cronaca

Il primo tempo non regala grandi emozioni nella soleggiata cornice del “Francioni”. Parte bene il Latina, che con Riccardi impegna Ongaro su punizione e poi, al 16’, sfiora il gol con un destro dalla distanza che si abbassa troppo tardi. Il Trapani si fa vedere al 20’ con una buona iniziativa di Ciotti dalla destra: cross per la testa di Kragl, torsione e palla di poco fuori. Nel finale di frazione cresce la squadra ospite, che sfiora il vantaggio su corner: mischia in area, traversa di Silvestri e palla poi smanacciata da Zacchi, proprio allo scadere del tempo.

La ripresa si apre con un episodio che condizionerà il resto del match: al 53’, Di Livio viene espulso per proteste dopo alcuni interventi non sanzionati dall’arbitro. Nonostante l’uomo in meno, il Latina reagisce e, con coraggio, prova a restare nella metà campo avversaria. Boscaglia corre ai ripari: fuori Zuppel, dentro Scravaglieri per riequilibrare il centrocampo.

La partita si spezzetta, i nerazzurri provano a rallentare il ritmo e giocare d’astuzia. Il Trapani si rifà sotto e sfiora il gol con Anatriello, autore di una gran volée al 63’ che per poco non sorprende Zacchi. Il Latina, però, continua a provarci: Riccardi guadagna una punizione dal limite, ma la sua conclusione finisce alta.

Nel finale Aronica si gioca la carta Ruggiero, togliendo a sorpresa Kragl. Dall’altra parte, Boscaglia risponde con tre cambi: dentro Saccani, Ciciretti e Mastroianni per Vona, Improta ed Ekuban. La gara si accende negli ultimi dieci minuti, paradossalmente dopo l’espulsione del capitano nerazzurro.

Proprio nel momento migliore del Latina, il Trapani colpisce. All’88’ Ruggiero ispira con un sinistro illuminante Hraiech, che si vede respingere il tiro da Zacchi ma è il più lesto sulla ribattuta e insacca l’1-0. Nei minuti di recupero, lo stesso Ruggiero chiude i giochi: lanciato in profondità, salta Zacchi e firma il definitivo 2-0.

Finisce così al “Francioni”, con il Latina che spreca l’ennesima occasione per blindare la salvezza. Ora il margine si assottiglia e la Casertana, con una gara in meno, potrebbe superare i pontini. L’espulsione di Di Livio è stata ben assorbita, ma le solite disattenzioni e un grande Ruggiero hanno indirizzato la gara. A Picerno servirà un’impresa per risollevare classifica e morale, con i play-out che, da spauracchio, stanno diventando una minaccia sempre più concreta.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 0 – 2 FC Trapani 1905

Latina Calcio 1932: Zacchi, Vona (78’ Ciciretti), Rapisarda (85’ Crecco), Di Livio K, Riccardi, Marenco, Berman, Petermann, Zuppel (58’ Scravaglieri) Ekuban (78’ Mastroianni), Improta (78’ Saccani). ALL. BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Ercolano, Ciko, Ndoj, Cittadino, Gatto, Cipolla, Segat, Bocic.

FC Trapani 1905: Ujkaj, Sabatino K, Mulè (55’ Anatriello), Carraro (76’ Hraiech), Malomo, Toscano, Silvestri, Ciuferri (85’ Daka), Kragl (76’ Ruggiero), Ongaro (55’ Piovanello), Ciotti. ALL. ARONICA. A DISP. Barosi, Salamone, Segberg, Stensrud, Verna, Zappella.

Arbitro dell’incontro: Di Loreto Marco di Terni

Assistenti: Cassano Alessandro di Saronno e Storgato Thomas di Castelfranco Veneto.

Quarto uomo: Angelillo Felice Lucio di Nola.

Marcatori: 90’ Hraiech (T), 92’ Ruggiero (T)

Ammoniti: 42’ Carraro (T), 44’ Ekuban (L), 48’ Vona (L), 84’ Anatriello (T), 94’ Malomo (T)

Espulsi: 53’ Di Livio (L)

Recuperi: ND pt / 5’ st

Angoli: Latina 6 – 5 Trapani

Note: 1563 spettatori di cui 894 abbonati.