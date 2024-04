Il Latina cade in casa con il Taranto ma conquista l’accesso ai playoff

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per il Latina di Fontana, al Francioni il Taranto si impone per 2-1. Una sconfitta meno amara e che, complice la vittoria della Casertana sul Sorrento, sancisce l’accesso ai playoff per i nerazzurri. Il Taranto mette la gara in discesa con un uno due firmato Zonta e Simeri, i pontini alla ripresa provano a riprenderla grazie al quasi immediato gol di Mastroianni ma i tarantini riescono alla fine a portare a casa i tre punti. Ora il Latina dovrà aspettare per sapere quale sarà la squadra da affrontare nel playoff. Sarà proprio il Taranto l’avversario dei pontini qualora, il ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni dei pugliesi, non vada a segno.

Al 7′ arriva la prima sortita offensiva del Latina, è Paganini a calciare ma trova la pronta risposta di Vannucchi che devia anche la respinta a botta sicura di D’Orazio. Al 9′ arriva la pronta risposta del Taranto, palla in profondità con Kanoute che sfugge a Vona ma spara alto dal limite. Al 16′ è pericoloso il Taranto, brutta la palla persa dai pontini in uscita, i tarantini recuperano a metà campo e mandano al tiro dal limite Zonta , Guadagno spinge in angolo. Al 27′ arriva il vantaggio del Taranto targato Zonta, la palla sopra la difesa di Simeri è con i tempi giusti ed il numero 29 rossoblù mette in rete con un pallonetto che supera Guadagno. Al 29′ arriva la timida risposta del Latina, crossa da sinistra di D’Orazio per la testa di Mastroianni che non crea particolari problemi a Vannucchi. Al 34′ arriva il raddoppio del Taranto, l’attaccante rossoblù si trova il pallone tra i piedi dopo un tiro rimpallato da fuori area ed è bravo a piazzare in angolo alle spalle di Guadagno. Al 39′ sfiora il gol il Latina, ancora cross di D’Orazio, sfila alle spalle della difesa Del Sole che con il destro trova il miracolo di Vannucchi.

Secondo tempo

Al 4′ accorcia il Latina con Mastroianni, imperioso lo stacco di testa su un cross dalla trequarti di destra di De Santis. Al 9′ incursione pericolosa di Bifulco che si infila tra la difesa pontina ma il suo tiro trova la respinta di Guadagno. Al 11′ punizione dai 20 metri per i nerazzurri, al tiro va D’Orazio con la palla che si stampa sulla traversa a Vannucchi battuto. Dopo 10′ di forcing nerazzuro arriva la risposta del Taranto con due ripartenze potenzialmente pericoloso non approfitta degli spazi concessi dai pontini. Al 33′ cross dal fondo di Ercolano, ma la palla è alta e per poco non arriva Fabrizi a spingere dentro. Al 39′ palla gol clamoroso per i nerazzurri, cross di D’Orazio di testa arriva Capanni che a botta sicura non trova la porta di centimetri.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano, Vona, Mastroianni (67’ Fabrizi), Riccardi, De Santis (72’ Capanni Dias), Marino, D’Orazio, Crecco, Del Sole, Paganini. A disposizione: Cardinali, Fasolino, Perseu, Fella, Sorrentino, Scravaglieri. Di Renzo Allenatore: Fontana.

Taranto (3-4-3): Vannucchi, Ferrara (80’ Travaglini), Riggio, Ladinetti (59’ Matera), Simeri (80’ De Marchi), Bifulco (76’ Fabbro), Enrici, Luciani, Valietti, Zonta, Kanoute (59’ Orlando). A disposizione: Loliva, Costantino, Papaserio, Fiorani, Capone, Mastromonaco. Allenatore: Capuano.

Arbitro dell’incontro: Mattia Drigo di Portogruaro.

Assistenti: Luca Landoni di Milano e Carmine De Vito di Napoli.

Quarto Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco.

Marcatori: 27’ Zonta (T), 34’ Simeri (T), 49’ Mastroianni (L)

Ammoniti: 32’ Paganini (L), 69’ Marino (L), 85 D’Orazio (L), 90’ + 5’ Luciani (T)

Recuperi: 2’ pt. 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5 Taranto 5

Note: Spettatori totali 2237 compresi 451 abbonati e 397 ospiti.