Il Latina cade in casa e piange la scomparsa di Maurizio Vona

E’ una serata segnata dalla tragica notizia della scomparsa di Maurizio Vona, il clima è di quelli surreali sia in campo che sugli spalti. Papà di Edoardo, appena arrivato a Latina dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato, era da poco uscito di casa per andare a vedere il suo Latina e il figlio, quando un malore gli ha portato via la vita. Dopo una vittoria ed un pareggio, arriva la prima sconfitta della gestione Fontana.

E’ un brutto Latina, forse condizionato da quanto successo a poche ore dal fischio d’inizio, quello visto questa sera al Francioni. Un match in cui i suoi giocatori più tecnici non si sono espressi. A deciderla è un gol di Maselli che con un destro da quasi 30 metri sorprende Fasolino alla sua destra.

Cronaca

Al 4′ brutta palla persa in impostazione da Rocchi, che è costretto a far fallo e a concedere punizione da 25metri. Alla battuta va De Sena che colpisce la barriera, la palla pero’ carambola sui piedi di Maselli, che da 30 metri con un tiro rasoterra porta avanti il Giugliano. Il Latina prova a reagire, all’8′ cross da destra di Del Sole, ma la palla è troppo lunga per Ercolano, che non riesce a colpire di testa. E’ un Latina che prova a reagire facendo la partita, ma con un giro palla troppo leggibile. Al 19′ altro cross a rientrare di Del Sole, troppo lungo il pallone sul secondo palo. Al 23′ bella uscita dal basso della squadra di Fontana, superiorità numerica sulla trequarti con De Santis che serve Paganini, che viene steso al limite dell’area dal capitano dei campani De Rosa. Alla battuta va Del Sole, che calcia di potenza centrando in pieno la barriera. Al 29′ altra potenziale occasione per il Latina, questa volta il cross è di Riccardi che però non trova l’imbeccata di Paganini. Al 34′ è netta la trattenuta di De Rosa, già ammonito, su Di Livio, per lui non arriva il secondo giallo. Dopo 1′ di recupero termina il primo tempo.

Secondo tempo

La matrice rimane la stessa nella ripresa, anche se parte subito forte il Latina. Al 3′ Paganini dal fondo trova Fella, che prova a colpire di tacco lisciando però il pallone. Al 6′ bella palla in verticale per De Sena, a deviare in angolo la pronta uscita di Fasolino. Al 15′ cambio gioco dei campani che trovano sulla sinistra Balde, il numero 32 rientra sul destro e calcia a giro trovando la pronta risposta del neo entrato Guadagno. Dopo un inizio brillante, i nerazzurri non riescono più a trovare la via della porta. Al 23′ altra potenziale occasione per il raddoppio campano, ancora Balde: il gambiano calcia e trova ancora la risposta di Guadagno. Al 28′ infortunio muscolare per il neo entrato Cittadino, al suo posto entra Mazzocco. Al 37′ è il neo acquisto D’Orazio ad arrivare sul fondo e a scaricare una bella palla, che trova però l’attenta difesa del Giugliano. Al 42′ altra punizione pericolosa per i nerazzurri, alla battuta va D’Orazio che calcia potente sulla barriera. Nel finale sono due le clamorose occasioni dei nerazzurri per trovare la via del pareggio, su angolo battuto da D’Orazio. Nessuno riesce a spingere in rete una palla vagante in area.

Tabellino

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Fasolino (54’ Guadagno), Ercolano, Perseu (54’ Cittadino, 75’ Mazzocco), Di Livio, Riccardi, Fella, De Santis, Marino (71’ Di Renzo), Del Sole (72’ D’Orazio), Rocchi, Paganini. A disposizione: Capanni, Crecco, Fabrizi, Polletta, Vona. Allenatore: Fontana.

Giugliano (4-3-3): Russo, Yabre, Menna (90’ + 3’ Boccia), Romano, De Rosa (64’ Gladestony), Caldore, De Sena (64’ Salvemini), Cargnelutti, Balde (83’ Oviszach), Maselli, Di Dio (83’ Ciuferri). A disposizione: Baldi, Rob Coprean, Scognamiglio, Diop, Oyewale, Berardocco, Grasso. Allenatore: Bertotto.

Arbitro dell’incontro: Giuseppe Allegretta di Molfetta.

Assistenti: Emanuele Bracaccini di Macerata e Vincenzo Andreano di Foggia.

Quarto Ufficiale: Roberto Lovison di Padova.

Marcatori: 5’ Maselli (G)

Ammoniti: 24’ De Rosa (G), 53’ Marino (L), 65’ Cargnelutti (G), 90’ Ercolano (L)

Espulsi: 90’ + 5’ Ercolano (L)

Recuperi: 1’ pt. 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 6 Giugliano 5

Note: Spettatori totali 1282 compresi 451 abbonati e 89 ospiti.