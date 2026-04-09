Il Latina Calcio a 5 festeggia la B in Comune: targa e medaglie

Dopo la vittoria del campionato di Serie C1 e la promozione in Serie B, il Latina Calcio a 5 è stato ricevuto in aula consiliare dal sindaco Matilde Celentano e dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato.

La squadra, guidata da capitan Mirko Pompili, è stata premiata con una targa e una medaglia per ogni giocatore, a riconoscimento di un traguardo centrato con largo anticipo, riportando i colori nerazzurri in un campionato nazionale.

Alla cerimonia presenti anche dirigenti e staff tecnico, tra cui il direttore generale Stefano Scala e il tecnico Andrea Terenzi.

“Un orgoglio per tutta la città – ha dichiarato il sindaco –. Avete dimostrato che lavoro e passione portano risultati importanti. Latina merita palcoscenici come la Serie B”.

Sulla stessa linea l’assessore Chiarato, che ha sottolineato il valore della promozione non solo sportivo ma anche per tutto il movimento locale: “Una società sana e organizzata può raggiungere traguardi di eccellenza”.

Ora lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione, con il Latina Calcio a 5 pronto a misurarsi in Serie B.