Il Latina Calcio a 5 va avanti con il player manager Terenzi

Non c’è un Latina Calcio a 5 senza Andrea Terenzi ed anche la prossima stagione sarà lui il player manager nerazzurro in Serie B e mister dell’Under 19 Nazionale. Un doppio ruolo ormai arrivato al quarto anno consecutivo che fortifica il legame tra l’universale di Latina e la società nerazzurra:

“Di solito quando mi lego a questi colori lo faccio per molto tempo – ha detto proprio Terenzi – l’anno scorso avevo promesso che sarebbe stata la stagione del raccolto ed abbiamo fatto un bel lavoro. Adesso va imbastito il piano per continuare la nostra crescita, abbiamo una missione ed è riportare il Latina in alto. Affronteremo una serie B molto diversa da quella in cui giocavo parecchi anni fa, basti considerare la situazione stranieri visto che in passato si potevano trovare avversarie con 5 o 6 stranieri in campo mentre ora solamente 1. Sarà un campionato complicato, ma per capire bene il livello bisognerà aspettare ancora un pochino”.

Un campionato atteso per anni che la formazione pontina ha già idea su come affrontare: “Ci saranno alcuni cambiamenti già preventivati ed altri arrivati alla normale conclusione del tempo – ha continuato Terenzi – in questo triennio non abbiamo solo lanciato tantissimi giovani ma li abbiamo fatti sentire parte integrante dei risultati di tutta la società. Non so quanti ragazzi tra i 16 e i 19 anni possono dire di aver vinto un campionato di prima squadra facendolo da protagonisti come loro, sono stati integrati nel progetto nell’arco di questi tre anni e continueremo a farlo valorizzando quelli già navigati ed inserendone di nuovi. Cercheremo di mantenere la base solida che ci ha portato a vincere la C1 anche se sappiamo già che alcuni dei nostri trascinatori della passata stagione non ci saranno, dal resto del gruppo mi aspetto appartenenza e continuità e un rilanciare quelle che sono le ambizioni personali di gruppo per continuare a crescere insieme”.