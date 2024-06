Il Latina Calcio annuncia la collaborazione con Ezeta e Modì

La società Latina Calcio ha svelato, attraverso un reel pubblicato alle 10:00 sul proprio profilo Instagram, una nuova e promettente collaborazione con Ezeta e Modì. Questa partnership segna un’importante tappa nel percorso di crescita del club, puntando su innovazione e comunicazione.

Modì Marketing, con sede a Ferrara, è un’agenzia di comunicazione che ha guadagnato notorietà nell’ultimo anno grazie alle sue analisi e riflessioni su loghi, comunicazione e design nel mondo del calcio, soprattutto su YouTube e TikTok. Nonostante la giovane età, l’agenzia ha già dimostrato la sua competenza con concept realizzati per club come Napoli, Ternana e Spezia. Tuttavia, questa collaborazione rappresenta il primo incarico ufficiale per un club professionistico nel calcio, segnando un passo significativo per l’agenzia.

Ezeta, anch’essa coinvolta nella collaborazione, contribuirà a dare un nuovo volto e una nuova identità alla comunicazione del club. L’iniziativa si preannuncia come un elemento strategico per migliorare l’interazione e l’immagine del Latina sul panorama nazionale.

Il reel su Instagram si conclude con la data “25 Giugno”, scritta in inglese, lasciando intendere che in quel giorno verrà fatto un annuncio importante. La suspense generata dall’intrigante conclusione del video ha già suscitato curiosità tra i tifosi e gli appassionati del club.

Questa collaborazione promette di portare una ventata di freschezza e innovazione nella comunicazione del Latina, puntando a rafforzare il legame con i tifosi e ad ampliare l’impatto mediatico del club. Con il coinvolgimento di Modì Marketing ed Ezeta, il futuro della comunicazione del Latina si prospetta ricco di novità e sorprese.