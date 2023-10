Il Latina Calcio continua la marcia verso Cerignola

Continua la preparazione dei leoni nerazzurri di Mister Di Donato. Tanto lavoro tecnico quello messo in atto sui campi dell’ex Fulgorcavi dall’allenatore abruzzese e dal suo staff.

Sabato il Latina andrà in scena allo stadio Monterisi di Cerignola (FG), per la nona giornata del campionato di Serie C Now, prevista per le ore 18:30.

Sarà una sfida difficile per i nerazzurri chiamati a bissare il successo interno contro il Monopoli arrivato per 3-2. Dopo le sfide di Avellino e Catania, arriva un altro banco di prova impegnativo per i nerazzurri che in queste prime 8 giornate hanno messo a referto 15 punti, e 15 gol fatti, seconda piazza del girone offensivamente parlando e in chiave di punteggio.

Difensivamente invece il Latina sta concedendo un po’ troppo, testimoni i 10 gol messi a referto dalle avversarie. La difesa è infatti l’unico reparto che al momento sembra figurare un po’ meno rispetto ai più nobili e in maggiore spolvero, centrocampo e attacco.

Interessante quindi la sfida che si giocherà in terra pugliese. Il Cerignola per confermare le ambizioni dimostrate la scorsa stagione e dal buono rendimento messo a referto finora che la fa sedere sulla settima poltrona del campionato a 12 punti.

Latina chiamato a confermare l’ottimo ruolino di marcia iniziato e destinato a diventare un “sogno” attraverso il duro lavoro e la passione messa in campo.

Precedente al Monterisi che non sorride però alla società pontina. L’anno scorso in terra foggiana infatti, la squadra di Donato tornò a casa amareggiata, subendo una sconfitta per due a uno, mettendo a rischio il poi conseguito play-off.

Sarà una partita tutta da vedere, fra due squadre che amano divertire e attaccare.