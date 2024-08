Il Latina Calcio mette a segno il colpo Ndoj: nuovo centrocampista per Padalino

Il Latina torna attivo sul calciomercato. Dopo ben 25 giorni senza una firma ufficiale, il ds Matteo Patti regala alla piazza un grande acquisto. Si tratta di Emanuele Ndoj, ex Brescia e nazionale albanese.

Di seguito il comunicato della società:

“Emanuele Ndoj è un calciatore professionista albanese, nato il 20 novembre 1996. Gioca come centrocampista e ha iniziato la sua carriera professionale al Brescia, dove si è affermato come un giocatore chiave grazie alle sue abilità tecniche e alla sua versatilità in campo. Durante la sua carriera, ha collezionato oltre 150 presenze tra Serie A e Serie B e ha rappresentato l’Albania a livello internazionale, accumulando diverse presenze con la nazionale maggiore.

Conosciuto per la sua capacità di gestire il gioco a centrocampo e per il suo dinamismo, Ndoj è apprezzato per la visione di gioco e la capacità di inserimento, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra. Il suo ingaggio da parte del Latina Calcio 1932 rappresenta un passo importante per il club, che punta a sfruttare la sua esperienza e il suo talento per raggiungere nuovi successi nella stagione 2024-2025.”