Il Latina Calcio non è in vendita, il comunicato della dirigenza

Un comunicato comparso sui canali social del sodalizio di Piazzale Serratore. Una categorica smentita sulle voci riguardanti una possibile cessione del pacchetto azionario del Latina Calcio 1932, nelle mani da ormai 7 anni di Antonio Terracciano, il presidente, e Giuseppe D’Apuzzo, il suo vice.

Questa la nota ufficiale della società:

“Il Presidente del Latina Calcio 1932 smentisce categoricamente le voci circolate in questi ultimi giorni, circa presunte trattative in corso, finalizzate alla cessione della società. Diffida, pertanto, chiunque a diffondere notizie prive di fondamento, che messe in giro ad arte da chi non tiene al Latina Calcio, hanno solo il duplice obiettivo di mettere in discussione il progetto serio ed ambizioso portato avanti e di insinuare confusione ed incertezza in chi invece da sempre sostiene ed ama i colori di questa società.

Il Presidente puntualizza, invece, che l’impegno rimane quello di continuare ad investire e a far crescere il Latina Calcio, partendo proprio dalle tre ultime stagioni disputate in Lega Pro. Stagioni che dimostrano il progressivo consolidamento del progetto, grazie al quale ci accingiamo con fiducia ad iniziare il prossimo anno calcistico. Il nostro obiettivo rimane, pertanto, quello di proseguire per la crescita del Latina Calcio, confidando sul supporto dell’intera città ed in particolare della comunità di tifosi, che siamo sicuri continueranno a sostenere le iniziative societarie e la squadra con crescente entusiasmo.”