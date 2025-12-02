Il Latina Calcio scommette su Gennaro Volpe

E’ il 44enne di Pozzuoli Gennaro Volpe il nuovo allenatore del Latina Calcio. Sarà lui a sostituire l’esonerato Alessandro Bruno già a partire dall’allenamento di oggi alla Fulgorcavi, secondo giorno di lavoro dei nerazzurri in vista della trasferta di domenica a Casarano.

Volpe è il nome a sorpresa che smentisce le voci circolate in queste ore che avrebbero voluto al Francioni l’arrivo di Michele Pazienza con cui non si è trovato l’accordo.

Volpe, che da giocatore è stato praticamente una bandiera del centrocampo della Virtus Entella, ha esordito da allenatore proprio nelle giovanili del club ligure, prima di sbarcare, 2020/21 alla guida della prima squadra in Serie B con cui però non riuscì ad evitare (solo 5 giornate a sua disposizione) la retrocessione. Da lì comunque è iniziata la sua avventura in biancoazzurro, con i playoff di Serie C raggiunti nel 2022 e nel 2023 e il divorzio prematuro giunto nella stagione 2023/24, quando venne esonerato dopo appena tre giornate. L’ultima avventura da allenatore è stata nella passata stagione al Lecco, dove venne chiamato a traghettare la squadra dalla 12esima alla 25esima giornata prima di essere esonerato a causa di una media di appena 0,79 punti a partita.