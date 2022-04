Il Latina chiude con il Monterosi, poi parlerà a Di Donato

Ore 17.30 Stadio Rocchi di Viterbo. Per l’ultima giornata del Girone C di Lega Pro, domani si affrontano Monterosi Tuscia e Latina, le matricole che hanno conquistato rispettivamente play off e salvezza. Obiettivo raggiunto in crescendo per i primi, che è invece sfuggito di mano ai secondi, complice una paurosa involuzione da metà girone di ritorno.

Ai viterbesi, che condividono l’ottavo posto con il Foggia al quale sono stati restituiti i punti della penalizzazione, occorre una vittoria per non perdere posizioni in vista della poule promozione. Bisogna quindi evitare eventuali sorpassi o agganci in classifica di Turris o Picerno. I lucani hanno tra l’altro la meglio negli scontri diretti.

Per il Monterosi Tuscia è il sugello di un percorso che in poco più di dieci anni hanno ha portato la società dalla Seconda Categoria alla Lega Pro. Dall’altra parte i nerazzurri vanno in campo per chiudere a testa alta una stagione, che è stata difficile, ma al tempo stesso eccellente fino a che le energie hanno sostenuto la squadra Di Donato, prima di annaspare tra infortuni e squalifiche. Poi dalla prossima settimana sarà fondamentale per la società incontrarsi con il tecnico e capire se proseguire insieme lungo un percorso già ben avviato.