Il Latina chiude il 2024 a Caserta, Boscaglia:”Gara importantissima ma non determinante”

Dopo il ko casalingo con il Cerignola di lunedì scorso, è già vigilia in casa Latina Calcio. I nerazzurri sono attesi domani al Pinto di Caserta in una gara che chiuderà un 2024 sicuramente da dimenticare per i pontini. Una sfida importante ma non determinante, così come detto in conferenza stampa anche da mister Boscaglia, che ha introdotto con queste il match di domani delle 17:30.

Sulla settimana di lavoro e su infortuni e squalifiche:

“E’ stata settimana corta, dove abbiamo potuto lavorare ma non come volevamo. Abbiamo preparato la partita in pochi giorni, però devo dire che abbiamo lavorato bene e siamo pronti. Abbiamo qualche defezione e vedremo se domani riusciremo a recuperare qualcuno. Sono sicuro però che chi dovesse giocare al posto di chi oggi ha giocato un po di più farà la sua parte, e per questo sono tranquillo. E’ un periodo dove un po’ tutte le squadre, chi più e chi meno, hanno comunque delle defezioni”.

Sulla gara di domani:

“Sarà una gara dura come lo sono tutte in un campionato come il nostro. La Casertana è una squadra tecnicamente forte che non rispetta la posizione in classifica in cui si trova. Sara dunque una partita difficile in casa di una squadra che in questo momento sta lottando anch’essa e che viene da risultati diversi ma con ottime prestazioni. Domani sarà importantissima ma non determinante”.

Sull’andamento fin qui:

“Non avevo aspettative quando sono arrivato qui. Sapevo di essere arrivato in una squadra che stava attraversando un momento difficile e c’era bisogna di lavorare tanto, però era anche normale che dovevo conoscere ancora gli elementi. Siamo lì, non mi aspettavo ne più ne meno di quanto sta succedendo. Dopo un periodo difficilissimo dal quale provenivano i ragazzi noi comunque abbiamo alternato dei risultati, ma poi purtroppo c’è da fare i conti con infortuni, squalifiche. E queste sono comunque situazioni che vanno ad incidere”.

Sul mercato di riparazione:

“Cercheremo di costruire una squadra compatta che sappia il fatto suo, che abbia una sua fisionomia. Una squadra che abbia idee di gioco in base alle situazioni. Giocatori che abbiamo gamba e qualità, poi al resto dovremo pensare noi”.