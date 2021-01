Il Latina concede un tempo e si salva nella ripresa

TEAM NUOVA FLORIDA – LATINA 2-2

TN FLORIDA (4-2-3-1): Giordani; Tamburlani, Vanucchi, Scognamiglio (11’st Miola), De Marchis; Porfiri, Capparella; Iacoponi (43’st Gambioli) Suriano (14’st Moretti), Elefante (33’st Piro); Coratella (39’st Tocci).

A disp. D’Adamo, Mascolo, Contini, Miocchi.

All. Bussone

LATINA (3-4-3): Alonzi; Allegra (1’st Di Emma), Orlando, Giorgini; Teraschi (1’st Mastrone), Barberini (26’st Bardini), Sevieri, Pompei; Sarritzu (44’st Calagna), Alessandro (30’st Calabrese), Corsetti.

A disp. Gallo, Ricci, Atiagli, Pastore

All. Scudieri

Arbitro: Galiffi di Alghero

Assistenti: Castiglione di Frattamaggiore – Macripo’ di Siena

Marcatori: 12’pt Suriano, 32’pt Iacoponi, 9’st Alessandro, 19’st Di Emma

Note: ammoniti Iacoponi, Capparella, Scognamiglio, Sevieri. Angoli 7-4. Recupero pt 0′, st 5′.

Un primo tempo sotto tono finito in doppio svantaggio, una ripresa sontuosa e con due gol fantasma il Latina riprende il match sul match del Team Nuova Florida. Un 2-2 che avvicina i nerazzurri di un punto al Monterosi capolista, con due partite da recuperare a testa.

Latina letteralmente sorpreso dall’ intensità iniziale del Team Nuova Florida, anche se il pimo acuto di gara è di marca ospite al 10′: Alessandro in area da destra, diagonale sul primo palo, dove arriva la manona di Giordani a deviare in angolo

Vantaggio del Florida al 12′: Coratella dal vertice sinistro calcia a giro, respinge Alonzi e Suriano è il più lesto di tutti e mettere dentro.

Teraschi al 16′ da breve distanza cerca la conclusione del pari, respinta dalla difesa. Fa lo stesso Alessandro al 18′, rasoterra dal limite che termina a lato.

Un minuto dopo locali vicini al raddoppio sull’ asse Elefante – Suriano, piattone in corsa respinto dal piede di Alonzi.

Puntualmente pericoloso il contropiede di casa, che al 25′ porta al cross del mancino De Marchis sul secondo palo, dove il colpo di testa di Iacoponi risulta alto.

Micidiale azione in velocità del Florida che vale il raddoppio al 32′.

Tamburlani crossa dalla destra a centro area, svetta Iacoponi, Alonzi legge male la traiettoria, palo gol del 2-0.

E poco dopo, 33′, Suriano sfiora l’eurogol dalla tre quarti, scorgendo Alonzi lontano dai pali.

Il Latina un minuto più tardi potrebbe riaprire il match. Corsetti calibra un bel pallone Sarritzu, sinistro a mezza altezza intercettato da Giordani.

Al 39′ altra ripartenza del Florida, Suriano per Iacoponi che defilato trova l’esterno della rete

Diverso il piglio dei pontini al rientro in campo. Dopo un minuto il neo entrato Mastrone manda in porta Corsetti, tiro corsa alto sulla traversa.

Il Latina si rimette in gara al 9′. Incursione di Pompei a sinistra, in mezzo per Alessandro di prima intenzione, Giordani ricaccia il pallone, che per il direttore di gara ha già superato la linea.

Anche il pareggio è da moviola al 18′. Sul corner di Sevieri, saltano in tanti, la deviazione è di Di Emma e anche stavolta l’intervento di Giordani risulta inutile: palla oltre la linea di porta.

Alla mezz’ora si rivede il contropiede di casa, diagonale di Iacoponi che finisce sopra la traversa per effetto di una leggera deviazione.

Sempre il numero 7 al 41′ sul cross di Moretti si esibisce in rovesciata controllata da Alonzi. Ultima opportunità del Latina al 50′, quando la punizione di Corsetti è facile preda di Giordani.