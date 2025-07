Il Latina dovrà versare 49mila euro al Fondi, la decisione del Tribunale Federale Figc

Una questione economica che rischia di pesare sulle casse del Latina Calcio. La società di Piazzale Serratore è stata condannata a versare una somma di circa 49.000 euro, oltre IVA, al Fondi Calcio, in seguito a una sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale della Figc. La causa nasce da un accordo stipulato tra le due società riguardo al trasferimento di alcuni giocatori che il Fondi aveva ceduto al Latina Calcio, tra cui il portiere Jacopo Massa, il centrocampista Manuel Valvassori e, soprattutto, l’attaccante Simone Addessi. Quest’ultimo trasferito a gennaio 2025 al Bologna dopo aver già fatto parlare di sé in Lega Pro.

L’accordo iniziale prevedeva un pagamento di 1.000 euro per ciascun giocatore, ma successivamente era stata firmata una scrittura privata che introduceva clausole più articolate a favore del Fondi. Tra queste, spiccava la percentuale del 20% sulla futura rivendita onerosa di Addessi, oltre a benefici legati a eventuali plusvalenze future. Queste clausole hanno portato alla decisione del Tribunale, dopo tre udienze, di riconoscere il diritto del club fondano e di condannare il Latina Calcio a pagare la cifra stabilita. Per il Latina Calcio, si tratta di un ulteriore ostacolo in un momento già difficile, mentre il Fondi può ritenersi soddisfatto per aver ottenuto quanto pattuito e riconosciuto dal tribunale.