Per il terzo anno consecutivo il Latina si impone allo stadio Zaccheria di Foggia, che peraltro nel corso di questa stagione risultava un campo ancora imbattuto. Decisive una rete per tempo di Del Sole e Mastroianni, con Riccardi e Cittadino (da ex) impeccabili suggeritori di manovra. Il pari momentaneo di Salines non ha scomposto la squadra di Di Donato, pronta a riprendere da dove aveva lasciato. Così è stato. Lunedì prossimo posticipo serale con il Sorrento.

Sala stampa

Di Donato si presenta in sala stampa. Parte dalla tradizione favorevole. “Se in tre partite – dice – abbiamo raccolto nove punti, Foggia è un campo che mi porta bene. Dovevamo reagire alla sconfitta con il Picerno, contro una signora squadra, con individualità importanti e che sa giocare bene al calcio. Serviva una partita importante, gagliarda e così è stato. Penso che il risultato sia strameritato”.

Aumenta la consapevolezza, che sa di conferma. “Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Dopo il pareggio, il Foggia ha spinto, ma non ci siamo scomposto, riprendendo il gioco e il dominio. Potevamo realizzare il 2-1 prima, il gol di Mastroianni è arrivato in una delle occasioni avute”.

Indice su Alessio Riccardi, imprendibile. “Non lo scopriamo noi – conferma Di Donato -, se la Roma cinque anni fa gli ha proposto un contratto quinquennale è perché aveva delle qualità importanti. Ha avuto dei piccoli problemi fisici, ma ora sta tornando un giocatore di una categoria superiore”.

Il morale cresce. “Non è da tutti vincere a Foggia, vuol dire che il nostro è un percorso importante, sappiamo dove migliorare”.

Dedica finale. “La vittoria è tutta per tutti i nostri tifosi, che ci hanno seguito in un venerdì lavorativo e dopo la sconfitta in casa per 3-0. In quell’occasione ci hanno chiesto di non mollare”.

Foggia – Latina 1-2

40′ Del Sole (Lat), 65′ Salines (Fog), 81′ Mastroianni (Lat)

Foggia (3-5-2): Nobile; D. Riccardi, Carillo, Salines; Garattoni, Martini, Fiorini (46′ Tonin), Frigerio (77′ Rossi), Vezzoni (90′ Pazienza); Peralta (77′ Embalo), Tounkara

A disp.: Cucchietti, De Simone, Agnelli, Odjer, Papazov, Idrissou, Brancato

All.: Cudini

Latina (3-4-3): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Crecco (26′ Ercolano), Cittadino, Di Livio, Paganini (74′ Serbouti); Del Sole (74′ Jallow), Mastroianni (90’+3 Fella), A. Riccardi

A disp.: Vona, Bertini, Perseu, Gallo, Fabrizi, Polletta, Di Renzo

All.: Di Donato

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Assistente 1: Matteo Taverna di Bergamo

Assistente 2: Daniele Sbardella di Belluno

Quarto Ufficiale: Loris Graziano di Rossano

Ammoniti: 42′ Peralta (Fog), 45’+4 De Santis (Lat), 59′ Tonin (Fog), 62′ Del Sole (Lat), 72′ Mastroianni (Lat), 86′ Tounkara (Fog), 90’+8 Salines (Fog). Espulsi: 90’+7 Tounkara (Fog). Rec. pt 4′, st 4′. Spettatori 4158, di cui 47 ospiti.