Il Latina evapora al “De Simone” di Siracusa: si salva solo il 2007 Di Giovannantonio

Un Latina senz’anima quello che questo pomeriggio è sceso in campo al “De Simone” di Siracusa.

I padroni di casa hanno surclassato i pontini, mettendo a referto tre reti e risollevando le proprie ambizioni in classifica, seppur mantenendo l’ultima posizione. Profondo rosso invece per gli uomini di Bruno, che non sono stati in grado di imporre il proprio gioco in terra sicula e devono arrendersi sotto i colpi di un solidissimo e forse imprevedibile Siracusa. Solo il goal di Di Giovannantonio, il primo tra i professionisti del classe 2007, salva i nerazzurri dalla figuraccia.

La cronaca

La partita entra subito nel vivo, con il goal di Zanini che apre le marcature dopo 24 secondi e mette la gara del Latina subito in salita. Da lì in poi, il Siracusa gestisce, sa soffrire e ripartire sfruttando le mancanze di un Latina spesso troppo superficiale e riesce a chiudere avanti il primo tempo concedendo una sola chance ai nerazzurri, quella di Parigi al culminare dei 45 minuti iniziali.

Nel secondo tempo Bruno prova a dare la scossa: Porro e Quito prima dell’ora di gioco per insidiare gli uomini di blu vestito. Il risultato, però, non è di quelli sperati. Con Ba per Gudelevicius, il Siracusa ritrova linfa per attaccare e, sfruttando una disattenzione difensiva di Pellitteri, conquista un rigore d’oro finalizzato poi da Parigini, al primo centro dagli 11 metri in carriera. La partita prende una piega inaspettata in pieno recupero, quando Di Giovannantonio, subentrato a Calabrese, lascia partire una rasoiata da fuori area e beffa Farroni. Il Latina torna all’arrembaggio ma Porro rovina tutto e regala un cioccolatino solo da scartare a Cancellieri, che chiude definitivamente i giochi e regala i tre punti ai suoi.

Il Latina esce sconfitto dal “De Simone”, dando l’idea di non esser mai entrato appieno nella gara, regalando troppa maglia agli avversari e confermando una superficialità di base che fa storcere il naso ai supporters nerazzurri fin dall’inizio della stagione.

Il tabellino

Siracusa 3 – 1 Latina Calcio 1932

Siracusa: Farroni, Cancellieri, Pacciardi, Guadagni (86’ Contini), Molina (89’ Sapola), Candiano, Valente (69’ Parigini), Gudelevicius (68’ Ba), Limonelli (89’ Frosali), Bonacchi, Zanini. All: Turati. A disp: Bonucci, Falla, Catena, Frisenna, Morreale, Krastev.

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano (81’ Pannitteri), Pellitteri, Calabrese (81’ Di Giovannantonio), Ekuban (68’ Fasan), Ciko (61’ Quieto), Riccardi, Pace (45’ Porro), Marenco, Parodi, Parigi. All: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Scravaglieri, Hergheligiu, Farneti, Vona, Regonesi, De Ciancio.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri.

Assistenti: Alessandro Cassano di Saronno e Pasquale Gatto di Lamezia Terme.

IV Uomo: Alfredo Iannello di Messina.

Marcatori: 1’ Zanini (S), 80’ Parigini (S), 91’ Di Giovannantonio, 96’ Cancellieri (S)

Ammoniti: 33’ Calabrese (L), 53’ Candiano (S), 73’ Molina (S), 91’ Di Giovannantonio (L), 96’ Cancellieri (S)

Angoli: Siracusa 2 – 4 Latina

Recuperi: 1’ pt / 6’ st