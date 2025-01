Il Latina fa visita al Foggia, i precedenti allo “Zaccheria” fanno sorridere i nerazzurri

Il Latina Calcio 1932 è pronto a partire in direzione Foggia dove, domenica alle 19.30, incontrerà la squadra padrona di casa e allenata da mister Zauri. Gli ospiti arrivano alla gara dello Zaccheria forti di tre successi consecutivi, una condizione ritrovata anche grazie ai nuovi innesti che il ds Patti ha regalato alla piazza di Latina in queste prime settimane di calciomercato. Ad Emanuele Gatto, presentato ieri ai microfoni della società, hanno fatto seguito Ekuban, Ciciretti e Crescenzi, in attesa di quell’under di cui parlava il mister nella conferenza pre-Turris.

Da quando è tornato in Lega Pro, il Latina ha sempre vinto in casa del Foggia, con lo Zaccheria teatro di ben tre successi compiuti dal club di Piazzale Serratore, arrivati tra il 2022 ed il 2024 (1-3, 1-3, 1-2). Ironia della sorte, il mister dei pontini che ha siglato tutti gli ultimi successi dei nerazzurri contro il Foggia, Daniele Di Donato, ha continuato ad infliggere punizioni pesanti ai rossoneri, vincendo sul loro campo anche da allenatore del Team Altamura, con un bel successo per 2-0 arrivato lo scorso 6 gennaio.

Gli uomini di Boscaglia hanno il dovere di continuare questo momento positivo per cinquistare la salvezza anche sul campo e poter recuperare una stagione partita decisamente al di sotto delle aspettative e che ha fatto seriamente preoccupare i tifosi del club pontino.