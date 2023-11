Il Latina finisce nella rete del Picerno, sconfitta per 3-0

Non basta la generosità e l’applicazione, al Latina contro il Picerno è mancata la malizia, prerogativa essenziale di un avversario oggettivamente quotato. La tripletta di Vitali, peraltro in campo per infortunio di Paglia nel riscaldamento, condanna i pontini nello scontro diretto per accaparrarsi quarto posto. Rimane la sensazione di una sconfitta troppo severa. Inizia ora una settimana corta, che porta venerdì sera allo Zaccheria di Foggia.

E’ una buona partenza di gara, tra squadre molto tecniche, che confermato l’attuale posizione in classifica. Unica pecca è che, nonostante il bel palleggio, tutto ciò che arriva dalle parti dei portieri non li impegna più di tanto.

Al 10’ palla impazzita in area di rigore ospite, al limite Riccardi ha il tempo di aggiustarla e calciare, ma il destro risultato alto. Al 12’ prima palla buona per Murano, bomber del girone, palleggio e destro dai 25 metri ben lontano dalla porta di Cardinali. Al 14’ pregevole lo spunto di Crecco sulla sinistra, in mezzo per Del Sole, che tenta la rovesciata senza fortuna. Ancora tre minuti e Del Sole sulla destra chiama al tiro dal limite Di Livio, sinistra senza pretese sul fondo. Al 26’su respinta della difesa pontina ci prova Novella, sinistro decisamente alto. Al 28’ Fella dà e riceve da Crecco, l’ingresso in area piccola dell’attaccante produce apprensione tra i lucani, poi il classico fallo di confusione chiude la storia. Sotto la mezz’ora il Picerno il passa su iniziativa di Vitali, che entra da destra, si accentra e di sinistro incrocia il primo palo, dove Cardinali di distende con evidente ritardo, colto di sorpresa.

Al 42’ vibranti proteste, quando Mastroianni va a terra su cross di Di Livio e ci rimette Di Donato ammonito per proteste. Al 45’ cross di Del Sole dalla destra con il mancino, spizza Mastroianni, Fella arriva sulla sferra con un attimo di ritardo, consegnando la palla tra le braccia di Summa.

Nella ripresa Di Donato inserisce Cittadino, al posto di Del Sole e passa a tre in attacco. Al 4’ Di Livio è intercettabile dalla trequarti fin dentro l’area, ma la battuta si sinistro è debole tra le braccia di Summa. Al 16’ tre cambi tutti insieme per cambiare le carte in tavola in casa Latina, osteggiata dall’ostruzionismo del Picerno, che comunque al 20’ va vicino in due occasioni al raddoppio, che trovano al 24’, su l’imbucata di Esposito per Vitali, che vola in area a firmare la doppietta. Al 28’ Pitarresi sonda i riflessi di Cardinali, che si allunga sul rasoterra da lontano. Alla mezz’ora è Cittadino a prova la botta che riapre la partita, ma riscuote solo applausi per una parabola che scende in ritardo. Tanta generosità fino alla fine, il recupero è ancora più amaro, con la tripletta di Vitalia, esterno sinistro dal limite che non lascia scampo a Cardinali.

LATINA – AZ PICERNO 0-3

MARCATORI: 29’pt Vitali, 24’st Vitali, 48’st Vitali

LATINA (3-4-1-2): Cardinali; Di Renzo (16’st De Santis), Rocchi, Marino (38’st Polletta); Crecco (16’st Ercolano), Riccardi, Di Livio, Paganini; Del Sole (1’st Cittadino); Fella (16’st Fabrizi), Mastroianni. A disp. Bertini, Perseu, Serbouti, S. Gallo. All. Di Donato

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; De Cristofaro, Gilli Garcia, Novella; Pitarresi, De Ciancio; Vitali, Ceccarelli (10’st Graziani), E. Esposito (33’st Santarcangelo); Murano (33’st Diop). A disp. Merelli, A. Esposito, Allegretto, A. Gallo, Biasiol, Pagliai. All. Longo

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

ASSISTENTI: Paggiola di Legnago – Tomasi di Schio

QUARTO UOMO: Amadei di Terni

NOTE: ammoniti Marino (L), Mastroianni (L), Fella (L), Rocchi (L) Cittadino (L), Polletta, E. Esposito (P), Pitarresi (P), Diop (P). Angoli 6-4. Rec. pt 2’ st, 5’. Spettatori 1779, di cui 451 abbonati e 96 ospiti.