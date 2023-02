Il Latina ha carattere e ribalta la Virtus Francavilla al Francioni

Latina che vince e si porta un bel pezzo avanti in classifica, in ottica salvezza e play off. Battuto in rimonta la Virtus Francavilla.

Tenuto conto degli assenti in difesa, Di Donato vara un accorto 4-4-2, di contro al 3-5-2 ospite, pronto a flettere sul 5-3-2. Le classica fase di studio si esausice all’11 sul gol pugliese. Sannipoli va a terra a centrocampo, il Latina un po’ si ferma in attesa del fischio che non c’è, ed una carambola su Di Livio diventa assist per Patierno, abile ad infilarsi tra i dentrali e battere Tonti in uscita. Dinamica che produce molto nervosismo e spezzetta la ripresa del Latina. Al 14’ il colpo di testa di Fabrizi su angolo di Riccardi è tra le braccia di Avella, mentre al 25’ la punizione esterno-collo di Maiorino dalla tre-quarti è carica d’effetto, ma non scompone Tonti. Partita scorbutica, il Latina non crea e la Virtus Francavilla non fa passare nulla. Un piatto a giro di Murillo al 35’ allunga Tonti alla sua sinistra per la deviazione in angolo.

Al 39’ si rivede un po’ di Latina, sulla percussione a sinistra di Antonio Esposito, il cui cross al centro manda in crisi la difesa di casa e la girata a volo di Ganz nolook sorvola di poco la traversa. Al 40’ si materializza il pareggio. Carissoni ci mette gamba e cuore a a destra, cross teso per la testa di Fabrizi, che schiaccia in rete. Il gol, che alimenta la tensione sulla “rivalsa” di Amadio verso la panchina pugliese, scuote i nerazzurri, vicin al sorpasso al 42’, sulla giocata personale di Riccardi, che da sinistra di accentra, carica con il destro destinato all’angolo, risponde egregiamente Avella, ancora reattivo negli ultimi secondi di primo tempo sul cross di Carissoni sporcato dalla difesa.

Una squadra in crescendo, che chiude bene il primo tempo e inizia benissimo la ripresa. Al 4’ sugli sviluppi della punizione di Riccardi, Idda trattiene Ganz in area, causando il rigore, che lo stesso figlio d’arte vuole battere ed ha ragione: pallone centrale ed Avella spiazzato. Sorpasso completato. Segue una combattuta, ma priva di spunti, fino al 27’. Sannipoli conquista palla a destra, mette in mezzo per Ganz, rasoterra centrale tra le braccia di Avella. Un minuto dopo triangolare tra Di Livio e Ganz, il figlio del “Soldatino” va dritto in porta, ma pecca d’altruismo. Latina che deve stringere i denti per sei minuti dopo il novantesimo, prima di poter esultare.

LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA

LATINA (4-4-2): Tonti; Carissoni, Cortinovis (15’st De Santis), Calabrese, Ant. Esposito; Sannipoli (44’st Peschetola), Di Livio, Amadio, Riccardi (15’st Furlan); Ganz (36’st Rosseti), Fabrizi. A disp.: Giannini, Pellegrino, Belloni, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Nori, Bordin, And. Esposito, Gallo. All. Di Donato

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Minelli (28’st Solcia), Idda, Caporale; Cisco (28’st Cardoselli), Di Marco (1’st Manca), Risolo (32’st Tchetchoua), Murillo, De Marino; Maiorino (19’st Karlsson), Patierno. A disp.: Milli, Romagnoli, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Carella, Yakubiv. All. Calabro

ARBITRO: Iacobellis di Pisa

ASSISTENTI: Di Meo di Nichelino – Hader di Ravenna

4° UOMO: Gallo di Castellamare di Stabia

MARCATORI: 11’pt Patierno, 40’pt Fabrizi, 5’st Ganz (rig.)

Note: espulso per proteste al 42’st il vice allenatore della Virtus Francavilla Imbrogno. Al 21’st ammoniti i tecnici Di Donato e Calabro per proteste. Rec. pt 1’, st 6’. Ammoniti Fabrizi, Patierno, Di Marco, Risolo. Angoli 2-4. Rec. pt 1′, st 6. 149 spettatori di cui 484 abbonati e 3 ospiti.