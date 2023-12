Il Latina in casa non sa più vincere, finisce 0-0 con il Benevento

E’ un Latina che in casa non sa più vincere, termina 0-0 il monday night con il Benevento valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie C. L’obiettivo era quello di fare un regalo alla città di Latina nel giorno del suo 91esimo compleanno, però i ragazzi di Di Donato sono apparsi poco ludici e frettolosi. Nei primi minuti di gioco sono due le potenziali occasioni per andare in vantaggio, prima al 2′ con Riccardi e poi un minuto dopo con Fabrizi. Al 14′ i nerazzurri reclamano un calcio di rigore per un fallo di mano di El Kaouakibi che si immola contro il tiro a botta sicura di Fabrizi. Il secondo episodio è quello che però fa più discutere, quando Serbouti anticipa in area il difensore del Benevento, ma Delrio fischia a favore campano e scatena la rabbia nerazzurra.

Nel secondo tempo sono i campani a fare la partita con i pontini che provano a sfruttare in contropiede gli spazi concessi. Di Donato cerca di dare una scossa cambiando lo scacchiere offensivo, ma anche i neo-entrati non riescono a dare vitalità. Il Benevento fa la partita ed ha le occasioni per andare in vantaggio senza sfruttarle: l’ultima clamorosa, a pochi attimi dal 90′, con Marotta che a due passi da Cardinali spara alto. E’ un Latina che alla fine può ritenersi soddisfatto per il pareggio, ora i pontini sono attesi dalla trasferta di Taranto di venerdì sera, in quella che sarà l’ultima partita del 2023.

Latina Calcio 1932: (3-5-2): Cardinali, Di Livio, Cittadino (73’ Del Sole), Mastroianni (46’ Jallow), Riccardi, Marino, Serbouti (77’ Ercolano), Fabrizi (64’ Fella), Rocchi, Cortinovis, Paganini (78’ Crecco). A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, De Santis, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Benevento (3-5-2): Paleari, El Kaouakibi, Masciangelo (60’ Benedetti), Karic, Marotta, Ferrante (79’ Sorrentino), Improta, Berra, Agazzi (60’ Pinato), Talia, Capellini. A disposizione: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Kubica, Ciano, Viscardi, Carfora, Tello, Masella, Bolsius. Allenatore: Andreoletti.

Arbitro dell’incontro: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Nicolò Moroni di Treviglio,

Quarto Ufficiale: Simone Gerardo Caruso di Viterbo.

Ammoniti: 9’ Berra (B), 25’ Serbouti (L), 45’+1’ Rocchi (L), 56’ Jallow (L), 59’ Cortinovis (L), 85’ Marino (L),

Recuperi: 2’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 4 Benevento 7

Note: Spettatori totali 1542 compresi 451 abbonati.