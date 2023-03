Il Latina non sa più segnare, 0-0 nel match interno con il Potenza

Termina con un altro 0-0 il match casalingo dei nerazzurri del Latina contro il Potenza. I giovani Pellegrino(2005) e Peschetola(2003), lanciati dal primo minuto da Di Donato, non bastano a dare la scossa alla squadra che non riesce a trovare la via del gol da ormai più di un mese.

Inizio di partita condizionato anche dal forte vento. Il primo affondo importante è ad opera del Potenza, con Murano che scatta in profondità verso l’area di rigore, riuscendo a servire poi Caturano al centro. Il numero 9 ospite però difetta nel controllo e non riesce a colpire la sfera, perdendo così l’occasione.

Il Latina prova a ribattere la squadra ospite con giocate a coinvolgere tutto il campo. In una di queste Furlan riesce a mettere il pallone al centro dalla sinistra, ma nessun nerazzurro riesce a colpire la sfera da dentro l’area per la disperazione dei tifosi sugli spalti.

Al 36’ il Latina va vicinissimo al vantaggio sugli sviluppi di un corner. Calabrese riesce a colpire la palla da pochi passi, ma Gasparini compie un autentico miracolo difendendosi il calcio d’angolo.

Non passa neanche un minuto e ai nerazzurri capita un’occasione ancora più ghiotta. Questa volta la palla buona è sui piedi di Pellegrino, con il giovane classe 2005 fermato solo dalla traversa a pochi passi dalla gloria.

Continua a rendersi pericolosissimo il Latina sui calci d’angolo, ma la sfortuna frena i nerazzurri ancora una volta a pochi metri dal tanto meritato vantaggio.

All’inizio del secondo tempo Di Donato opta subito per due cambi, con Riccardi e De Santis che prendono il posto di Pellegrino e Calabrese. Al 57’ dentro anche Simone Andrea Ganz al posto di Peschetola per cercare il tanto atteso gol del vantaggio.

Il tecnico nerazzurro si gioca anche la carta Fabrizi per dare ancora più peso all’attacco pontino. In questo secondo tempo i ritmi si sono nettamente abbassati rispetto alla prima frazione.

Il Latina torna a farsi vedere in attacco con un tentativo dalla distanza di Riccardi ben parato da Gasparini.

Non ci sono altre emozioni degne di nota nel finale di gara, per un nuovo pareggio per 0-0 del Latina. Adesso i nerazzurri saranno impegnati nella sfida in trasferta di domenica contro la Juve Stabia.

Latina Calcio 1932: Tonti, Pellegrino (46’ Riccardi), Amadio, Rosseti (65’ Fabrizi), Barberini, Peschetola (57’ Ganz), Carissoni, Calabrese (46’ De Santis), Esposito And. (80’ Celli), Cortinovis, Furlan. A disp.: Cardinali, Giannini, Esposito Ant., Sannipoli, Belloni, Di Mino, Bezziccheri, Gallo. All.: Di Donato

Potenza: Gasparini. Gyamfi, Caturano (93’ Alagna), Armini, Laaribi (93’ Steffe), Rocchi, Logoluso (64’ Del Pinto), Murano (84’ Legittimo), Talia, Girasole, Volpe (46’ Del Sole). A disp: Alastra, Cittadino, Di Grazia, Riccardi, Sbraga, Polito, Schimmenti. All.: Raffaele

Arbitro: Matteo Centi di Terni, 1° Assistente Fabio Mattia Festa di Avellino, 2° Assistente Mario Pinna di Oristano, 4° Uomo Michele Coppola di Castellammare di Stabia

Ammoniti: 56’ Gyamfi (P), 72’ Armini (P)

Angoli: 9-3

Recupero: 2’, 3’

Note: 859 spettatori di cui 484 abbonati e 87 ospiti