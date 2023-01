Il Latina non si arrende, grande punto a Pescara

La reazione più bella nel momento più difficile. Si dirà non impossibile contro un Pescara malmesso, reduce da cinque sconfitte su sei partite. Ma un avversario avanti dopo venti minuti su un rigore impossibile concesso dall’arbitro e bravo a raddoppiare sulle ali dell’entusiasmo. Solo il carattere, tante volte messo da parte nel corso della stagione, avrebbe potuto consentire un’impresa del genere nella ripresa, complici anche gli ingressi di Margiotta, Di Livio e Belloni, in conseguenza del cambio di modulo dal 3-4-2-1 al 3-5-2.

Un’ evoluzione ancora più rimarcabile dopo l’episodio dello svantaggio, perché: “Non ho mai visto in carriera dare un rigore per una manata in faccia, con i due giocatori che saltano insieme. Eppure siamo stati bravi a mutare atteggiamento dopo l’intervallo. Ho detto ai ragazzi di non avere fretta, perché l’episodio avrebbe riaperto la partita. E con qualche minuto in più non so come sarebbe andata a finire”. E’ il commento del vice allenatore Daniele Bedetti, che si sofferma sullo spirito di gruppo: “I giocatori sostituiti sono tornati in panchina a fare il tifo, questo significa grande unione”. Ultime parole su Sannipoli: “Il ragazzo, che sta facendo cose eccezionali, a fine primo tempo era disperato. Gli ho detto che questa partita l’avrebbe ripresa lui. Ho portato bene”.

Catanzaro, amarcord

Adesso la prova del nove. Domenica arriva il Catanzaro capolista. Rullo compressore, allenatore nell’occasione il solo Andrea Milani, figlio di Latina e storico capitano nel passaggio dalla C alla Serie B. Dei calabresi ne è il vice, ma al suo fianco non avrà lo squalificato Vincenzo Vivarini, altro ex nerazzurro, espulso contro il Taranto. Emozioni al Francioni.

Pescara-Latina 2-2

Delfino Pescara 1936: Plizzari, Milani (78’ Crescenzi), Aloi (83’ Delle Monache), Brosco, Mora, Kraja (61’ Kolaj), Desogus (61’ Gyabuaa), Cuppone, Ingrosso, Cancellotti, Tupta (78’ Vergani). A disp. Sommariva, Barretta, Palmiero, Lescano, De Marino, Boben, Crecco, Dagasso, Saccani, Germinario. All. Colombo

Latina Calcio 1932: Cardinali, Amadio, Sannipoli, Tessiore (86’ Barberini), De Santis, Bordin (46’ Margiotta), Carissoni, And. Esposito (86’ Celli), Fabrizi (72’ Belloni), Riccardi (58’ Di Livio), Cortinovis. A disp. Giannini, Tonti, Belloni, Di Mino, Nori, Gallo. All. Bedetti

Marcatori: 21’ Cancellotti (P, rig.), 27’ Mora (P), 72’ Margiotta (L, rig.), 77’ Sannipoli (L)

Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona P.G., 1° Assistente Giuseppe Centrone di Molfetta, 2° Assistente Francesco Romano di Isernia, 4° Uomo Emanuele Frascaro di Firenze

Note: ammoniti: 31’ Esposito And. (L), 59’ Tessiore (L), 68’ Aloi (P), 83’ Di Livio (L), 90’ Gyabuaa (P). Angoli 4-3. Recupero: 1’, 3’. Note: 3020 spettatori di cui 1654 paganti, 1366 abbonati e 144 ospiti.