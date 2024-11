Il Latina pareggia con la Juve, Boscaglia: “Amaro in bocca, meritavamo la vittoria”

Un Latina incapace di vincere con la Juventus quello visto allo stadio ‘Pozzo la Marmora di Biella’. Una partita che ci ha regalato i nerazzurri in possesso del pallone per la maggior parte dei 90 minuti, per poi abbassare di tanto il rendimento in campo e accontentarsi quasi del pareggio. Il Latina però non ha veramente subito sortite offensive pericolose dalla Juventus, se non il tiro di Mancini prontamente parato da Zacchi.

Un problema noto quello del gol, un pareggio che lascia l’amaro in bocca al tecnico nerazzurro Roberto Boscaglia, intervenuto così nel dopo gara ai microfoni della stampa torinese: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, la Juventus veniva da tanti risultati negativi e sapevamo sarebbe stata una gara di nervi. C’è stato equilibrio in una gara approcciata bene, abbiamo concesso pochi spazi alla Juventus, abbiamo retto bene in difesa e abbiamo avuto le nostre occasioni: ci lascia l’amaro in bocca, per le occasioni avute avremmo meritato la vittoria”.

La rosa nerazzurra ha delle evidenti lacune, maggiormente in attacco dove sta prendendo sempre più piede il problema del goal dei pontini (peggior attacco del raggruppamento con 5 segnature n.d.r.): “Stiamo cercando di dare un assetto alla squadra, facciamo fatica a segnare. Sono arrivato da poco ma sento che abbiamo già sistemato qualcosa, come la fase di non possesso e la difesa. Continuiamo a lavorare e migliorare negli ultimi 20 metri.”

Latina chiamato alla vittoria contro il Sorrento sabato prossimo, in un clima difficile. I punti iniziano a pesare e starà alla truppa di Boscaglia a lavorare per cercare di risolvere la difficile situazione di classifica, cercando di ottenere quanto prima il raggiungimento della quota salvezza.