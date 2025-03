Il Latina perde a Monopoli nonostante l’uomo in più per un tempo

Il Latina non riesce più a vincere e allunga a 5 la striscia senza successi in campionato. A Monopoli (2-0 il finale) arriva una delle peggiori prestazioni dell’anno. Su un campo difficile come quello del Veneziani, i pontini avevano tenuto per un tempo riuscendo a non subir l’iniziativa dei pugliesi, nonostante l’assenza anche di un minimo di volontà nel proporre gioco. Poi la svolta, o quantomeno quella che pareva essere un’opportunità, quando i pugliesi sono rimasti in dieci a fine primo tempo per via dell’espulsione arrivata nei confronti di Bizzotto per fallo da ultimo uomo su Di Livio. Invece il Latina nel secondo tempo è stata una squadra abulica e impaurita, finendo così per subire il gol di Grandolfo, che tutto solo di testa ha battuto Zacchi colpendo di testa in area piccola. Poi la reazione dei pontini è poca cosa davvero e arriva anche il raddoppio di Bulevardi che al 93′ vale come un’umiliazione. Occasione incredibilmente sprecata dai pontini, visto che l’esclusione della Turris dal campionato e i passi falsi di Casertana e Messina, avevano dato ai nerazzurri una sorta di primo match point salvezza.

Tabellino

Monopoli 2 – 0 Latina Calcio 1932

Monopoli (3-5-2): Vitale, Angileri (40’ Bizzotto), Miceli, Grandolfo (69’ Battocchio), Cristallo, De Risio (82’ Bulevardi), Greco, Miranda, Falzerano (82’ Contessa), Viteritti, Bruschi (69’ Sylla). ALL.COLOMBO. A DISP: Albertazzi, Pace, Pellegrini, Valenti, Virgilio, Scipioni, Calvano, Yeboah, Cellamare.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Vona E., Di Livio K (77’ Saccani), Crecco, Marenco, Berman (69’ Riccardi) Gatto, Petermann, Zuppel, Ekuban, Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Pannozzo, Basti, Ercolano, Ciko, Ndoj, Motolese, Segat, De Marchi, Polletta, Scravaglieri.

Arbitro dell’incontro: Cristiano Ursini di Pescara.

Assistenti: Antonio Junior Palla di Catania e Federico Linari di Firenze

Quarto uomo: Bruno Tierno di Sala Consilina

Marcatori: 68’ Grandolfo (M), 95’ Bulevardi (M).

Ammoniti: 33’ Improta (L), 81’ Greco (M), 95’ Bulevardi (M).

Espulsi: 45’ Bizzotto (M)

Angoli: Monopoli 7 – 2 Latina

Recupero: 3’ pt / 5’ st