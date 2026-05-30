Il Latina Primavera sfiora la Supercoppa: la Pro Patria vince ai rigori

Il sogno del Latina Primavera si ferma dagli undici metri. Dopo la storica promozione in Primavera 2, i nerazzurri hanno sfiorato anche la conquista della Supercoppa Primavera 3, arrendendosi soltanto ai calci di rigore contro la Pro Patria nella finale disputata allo stadio Mirabello di Reggio Emilia.

La sfida, che metteva di fronte le due squadre protagoniste dei playoff di categoria, si è chiusa sull’1-1 al termine dei tempi regolamentari. A spuntarla, poi, sono stati i lombardi, più freddi dal dischetto: 4-1 il risultato della serie finale dei rigori.

Dopo una prima parte di gara equilibrata, la partita si è accesa nella ripresa. La Pro Patria ha trovato il vantaggio con Frattini, bravo a farsi trovare pronto in area e a superare la difesa pontina. Il Latina, però, non si è disunito e ha continuato a cercare il pareggio, arrivato poco prima della mezz’ora del secondo tempo con Diab Metawie.

Per l’attaccante nerazzurro, ancora una volta decisivo, si tratta del ventiquattresimo gol stagionale: un numero che certifica il peso avuto dal “Faraone” nella grande annata della formazione pontina.

L’1-1 ha portato la finale direttamente ai rigori. Qui la Pro Patria ha fatto la differenza: il portiere Gnonto ha neutralizzato il tentativo di Di Giovannantonio, mentre Metawie non è riuscito a trasformare il proprio tiro. I biancazzurri, invece, non hanno sbagliato nulla, chiudendo la serie con il rigore decisivo realizzato da Colombo.

Resta comunque una stagione di enorme valore per il Latina Primavera, capace di conquistare il salto in Primavera 2 al termine di un percorso importante. La Supercoppa sfuma per un dettaglio, ma non cancella quanto costruito dal gruppo nerazzurro in un’annata che resterà tra le più significative per il settore giovanile del club.