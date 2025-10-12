Il Latina resiste a Potenza: difesa solida con un gran Mastrantonio, termina 0-0

Il Latina mostra compattezza e personalità nell’insidiosa trasferta di Potenza. Allo stadio “Viviani” finisce 0-0 contro un Potenza aggressivo e sostenuto dal pubblico di casa, ma i nerazzurri resistono con ordine, trascinati da un Mastrantonio ancora una volta decisivo.

Per la squadra di Bruno è il quarto risultato utile consecutivo e la quarta partita di fila senza subire reti, a conferma della solidità difensiva e della crescita tattica del gruppo.

Cronaca

Dopo una fase iniziale di studio, il match si accende al 19’: Castorani anticipa Ercolano e conquista un rigore per i padroni di casa. D’Auria calcia debole e Mastrantonio para, mantenendo lo 0-0 con sicurezza. Al 43’ il Potenza si vede assegnare un secondo penalty per una presunta trattenuta, ma l’arbitro annulla la decisione dopo la revisione al monitor (FVS). Poco dopo, viene espulso un componente della panchina nerazzurra per proteste.

Nella ripresa il ritmo cala e il match diventa frammentato. Il Latina sfiora il vantaggio al 62’ con Parigi, che su cross di Porro manca di poco il bersaglio. I lucani provano a spingere nel finale, ma i nerazzurri restano compatti: Mastrantonio blocca senza problemi l’ultima punizione di Bruschi al 90’+5 e lo 0-0 resiste fino al triplice fischio.

Un buon pari con gli occhi al Giugliano

Il pareggio ottenuto a Potenza ha un peso specifico importante: i nerazzurri non raccoglievano punti in Basilicata dal 1990/91 quando la squadra allora Allenata da Giancarlo Sibilia si imposero per 0-1 con Tentoni. I nerazzurri con una prova solida e matura conquistano un ottimo pareggio. Se la manovra offensiva è ancora da affinare, la fase difensiva è ormai una certezza: 427 minuti senza subire gol, con Mastrantonio protagonista assoluto — per lui è il nono rigore parato in carriera — e un reparto arretrato sempre più coeso.

Il Latina cresce, mantiene equilibrio in classifica ed in gara e legge i momenti della partita. Il lavoro di Bruno sta dando identità e continuità. Sabato al “Francioni” arriverà il Giugliano: un nuovo banco di prova per una squadra che, passo dopo passo, sta costruendo basi solide.

Il tabellino

Potenza 0 – 0 Latina Calcio 1932

Potenza: Alastra, Rocchetti, Felippe, Castorani, D’Auria (64’ Maisto), Riggio, Camigliano, Petrungaro (73’ Novella), Siatounis (64’ Bruschi), Selleri (82’ Anatriello), Adjapong (72’ Schimmenti). All: De Giorgio. A disp: Cucchietti, Giotto, Mazzeo, Balzano, De Marco, Bachini, Bura, Ghisolfi.

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Porro (69’ Pace), Calabrese, Ekuban (76’ Fasan), Ciko (76’ Pellitteri), Riccardi, Marenco, Hergheligiu, Parodi, Parigi. All: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Scravaglieri, Catasus, Dutu, Di Giovannantonio, Farneti, Vona, De Ciancio, Pannitteri, Quieto.

Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce.

Assistenti: Steven La Regina di Battipaglia e Nicola Valcaccia di Castellammare.

IV Uomo: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Ammoniti: 75’ Bruschi (P), 79’ Mastrantonio (L)

Angoli: Potenza 7 – 3 Latina

Recuperi: 2’ pt / 5’ st

Note: 2358 spettatori