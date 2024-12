Il Latina riparte da Caserta, tre punti d’oro in chiave salvezza

Il Latina torna alla vittoria nella sfida salvezza contro la Casertana e apre il girone di andata con tre punti fondamentali per la classifica contro una diretta concorrente. Un primo tempo alla pari tra le due compagini, stessa cosa nella ripresa fino al gol del Latina al 57′. Poi la Casertana ha anche l’occasione per pareggiare, ma la fallisce clamorosamente e subisce poco dopo il 2-0 finale.

Un undici iniziale insolito per Boscaglia, che inserisce subito il nuovo arrivato Gatto insieme a Ciko e Martignago.

Entrambe le squadre iniziano studiandosi, con poche occasioni nei primi minuti. Al 20′ Ciko spreca una grande opportunità per il Latina, tirando di poco fuori da buona posizione. La risposta arriva al 26′ con Bakayoko, che supera in velocità Ercolano, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Sul finire del primo tempo, la Casertana sfiora il vantaggio con Collodel, il cui tiro al volo viene neutralizzato da una parata decisiva di Zacchi. Il Latina cambia marcia e passa in vantaggio al 57′ grazie a Vona, che raccoglie un diagonale in area e insacca con freddezza. La Casertana ha l’occasione per pareggiare con Asencio, ma il suo tiro da pochi passi finisce incredibilmente fuori. All’87’, il Latina chiude i conti con un’azione in contropiede: Di Livio serve Riccardi, che firma il definitivo 2-0.

Una vittoria che fa morale e classifica in vista delle due sfide salvezza, che attendono i nerazzurri contro Turris e Taranto entrambe ospiti, ad inizio anno al Francioni. Una gara che deve incoraggiare il Latina sicuramente, ma non si deve adagiare sugli allori come insegnato dalle recenti sfide. Sarà proprio il tempo a dirci che squadra sarà e dove arriverà questo Latina, che per ora punta a salvarsi attendendo rinforzi importanti a gennaio, ma intanto si prende tre punti fondamentali.