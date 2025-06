Il Latina Calcio 1932 riparte da Luigi Condò: è lui il nuovo diesse

Il Latina Calcio 1932 ha sciolto le riserve: è il classe 1978 Luigi Condò a succedere sulla scrivania della direzione sportiva del club, lasciata vacante da Matteo Patti, ora nuovo diesse dell’Ascoli, sempre in Serie C. Come si legge nella nota ufficiale della società, Condò ha firmato un biennale con il sodalizio di Piazzale “Serratore”.

Nativo di Taurianova, calabrese perciò, Condò vanta esperienze in club di punta del calcio italiano come Cosenza, Vibonese e per ultima Avellino, sempre da direttore sportivo. Più precisamente, è stato il diesse degli irpini nella stagione 2023-2024, fino al settembre 2024. Opera sua quindi, la costruzione dei 20 e più protagonisti che hanno portato Avellino nuovamente in Serie B: un bel biglietto da visita.

A Condò quindi, il compito del calciomercato. Un’incombenza già molto vicina e che non lascerà molto tempo di rilassarsi al nuovo dirigente, chiamato ad allestire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie C, fresca di cambio denominativo: da Now a SKyWifi. Ad influenzare le scelte del direttore, il girone di provenienza dei pontini e le richieste di Alessandro Bruno, giovane tecnico alla guida dei nerazzurri anche nella prossima stagione.

COMUNICATO UFFICIALE: IL LATINA PRESENTA CONDO’

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Latina Calcio 1932:

“ll Latina Calcio 1932 comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Luigi Condò, dirigente di comprovata esperienza e profilo di assoluto rilievo nel calcio professionistico italiano. Nel corso della sua carriera, Condò ha ricoperto ruoli di vertice in club blasonati come Vibonese, Cosenza e più recentemente Avellino. Un percorso costruito con grande competenza e visione. La firma del contratto di durata biennale, avvenuta alla presenza del presidente Antonio Terracciano, apre ufficialmente un nuovo capitolo per l’area sportiva nerazzurra. La società accoglie con entusiasmo il nuovo Direttore Sportivo, certa che il suo bagaglio tecnico e umano rappresenti un valore aggiunto per il presente e per il futuro del Latina Calcio 1932.”