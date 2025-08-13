Il Latina scommette su Luca Gagliano per l’attacco

Altro colpo di mercato per l’attacco del Latina Calcio. La società nerazzurra ha annunciato questa sera l’ingaggio con un contratto biennale del 25enne Luca Gagliano, una promessa del calcio Cagliari, con cui ha giocato anche in Serie firmando un gol alla Juventus nel 2020, prima di perdersi un po’ nei meandri della Lega Pro, vestendo in serie le maglie di Olbia, Avellino, Padova, Foggia e, nell’ultima stagione, Audace Cerignola e, da gennaio, al Rimini.

Attaccante moderno, veloce e tecnica, capace di agire sia da prima che da seconda punta, Gagliano arriva a Latina per mettere il suo talento alla rosa di Mister Bruno ma soprattutto per cercare un rilancio nella sua carriera.