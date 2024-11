Il Latina torna a vincere, 2-0 al Picerno

Vince e convince il Latina di mister Boscaglia che, nonostante l’onere di dover accogliere in casa propria una squadra in grande status di forma, riesce a tenere al Francioni tre punti d’oro in ottica salvezza. Il tecnico di Gela opta per un vestito diverso al suo Latina, mandando in campo i leoni con un solido 4-4-2 che ha dato filo da torcere agli ospiti.

La gara parte subito col botto: gran destro di Ndoj da fuori per cercare di aprire le danze che, però si spegne immediatamente al lato di Summa. La prima gioia nerazzurra la pretende e la trova sempre Ndoj che, dopo un gran recupero di Bocic nella trequarti rossoblu, conclude e batte l’estremo difensore ospite. È un Latina rombante quello dei primi minuti, pressing alto e buona fase di gestione, ritmo che sarà in grado di reggere per tutta la partita. Al minuto 23 il Francioni alza la voce, comincia la contestazione dei tifosi sugli spalti. Nonostante il clima rovente sulle tribune, i leoni nerazzurri continuano a sfruttare l’ottimo fraseggio Bocic-Addessi, arrivando più volte alla conclusione. Sugli sviluppi di un corner arriva il bis degli uomini di Biscaglia: Di Renzo mette la firma sul tabellino dei marcatori con un bel destro su ribattuta del muro rosso. Secondo tempo povero di emozioni, ma ottima fase di non possesso dei giocatori di Boscaglia, con Zacchi finalmente impegnato dopo più di 45 minuti passati da spettatore non pagante. Nel finale, spazio allo spettacolo con tanti tentativi di mettere l’ipoteca sulla gara.

Novanta minuti di solidità e ottima gestione del Latina che, grazie ad un ottimo pressing e ad un ispirato Bocic, riesce a sovrastare il Picerno, in netta difficoltà per quasi tutta la gara. Il compito dei nerazzurri è quello di confermare quanto visto oggi al Francioni e dare più continuità a livello di risultati, anche e soprattutto in vista delle prossime gare di campionato contro Potenza e Cerignola, due squadre apparentemente in forma in Serie C.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 2– 0 AZ Picerno

Latina Calcio 1932: Zacchi, Vona E. (K), Di Renzo, Ndoj, Riccardi (86’ Ciko), Crecco, Addessi (73’ Cittadino), Berman, Petermann (86’ Martignago), Bocic (68’ Di Livio), Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Cardinali, Basti, Ercolano, Marenco, Saccani, Di Giovannantonio, Segat, De Marchi, Scravaglieri.

AZ Picerno: Summa, Pagliai, Energe (85’ Vitali), Franco, Maiorino (68’ Bernadotto), Esposito (85’ Cardoni), Gilli, Santi, Petito, Guerra (72’ Nicoletti), De Ciancio (72’ Cecere). ALL TOMEI. A DISP: Merelli, Nicoletti, Pitarresi, Ragone, Santarcangelo, Graziani.

Arbitro dell’incontro: Gauzolino Simone di Torino

Assistenti: Lipari Giuseppe di Brescia e Linari Federico di Firenze

Quarto uomo: Angelo Alessandro di Marsala

Marcatori: 6’ Ndoj (L), 45’ Di Renzo (L)

Ammoniti: 35’ Santi (P), 39’ Gilli (P), 89’ Cittadino (L)

Recuperi: 1’ pt; 4’st

Angoli: Latina Calcio 1932 8 – AZ Picerno 3

Note: Spettatori totali 1353 di cui 890 abbonati e 43 ospiti.