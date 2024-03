Il Latina torna a vincere al Francioni, tris al Foggia e playoff in tasca

Il Latina dopo quasi un mese e mezzo torna a vincere al Francioni. Marino al 12′ del primo tempo mette in discesa la gara, poi Fabrizi a metà della ripresa e Fella nel recupero, firmano i gol che valgono i tre punti. Una vittoria importante quella dei ragazzi di Gaetano Fontana che da continuità ai tre punti ottenuti a Picerno. Un successo, quello di oggi, che ha ancor di più il significato di playoff.

Cronaca

Al 3′ primo squillo del Foggia, Rolando serve sull’esterno Millico che però sbaglia il cross. Al 5′ arriva subito la risposta del Latina, bella combinazione Ercolano-Del Sole, il numero 2 nerazzurro crossa in area ma è brava la difesa a respingere. Al 8′ clamorosa palla gol per il Latina, sul cross di Riccardi arriva di testa a botta sicura Paganini, miracoloso l’intervento di Perina. Al 10′ ancora cross di Millico, la palla sfila in area e con una deviazione finisce tra le mani di Guadagno. Al 12′ arriva il vantaggio del Latina con Marino, bravo a spingere di testa un pallone che, dopo un calcio d’angolo, vagava per l’area avversaria. Al 18′ imbucata alle spalle della difesa pontina, Rolando rientra sul sinistro ma trova un pronto Guadagno che devia in angolo. Al 39′ pericoloso il Foggia, è ancora Millico a creare scompiglio nella difesa azzurra che dal fondo trova Rolando che colpisce col sinistro al volo: la palla finisce sopra la traversa. Al 44′ un azione manovrata degli ospiti termina con il tiro di Tascone, blocca facilmente Guadagno.

Al 5′ della ripresa cross pericoloso dalla sinistra di Rizzo, la palla attraversa tutta l’area e per poco non arriva Gagliano. Al 15′ altra potenziale palla gol per il Foggia, fendente rasotterra di Millico, palla che però non raggiunge nessun compagno. Al 16′ ripartenza Latina, Del Sole serve Ercolano che dal fondo scarica verso Mastroianni, il tiro di prima intenzione finisce fuori di poco alla destra del portiere. Al 24′ arriva il raddoppio del Latina, la firma è del neo entrato Luca Fabrizi, ottima combinazione sulla catena di destra con Ercolano che mette a tu per tu con il portiere il numero 29 nerazzurro. Al 32′ il Foggia prova a ridurre il doppio vantaggio con Vezzoni, il tiro però finisce fuori. Nel recupero, a 45esimo inoltrato, arriva il tris del Latina targato rigore Fella.

Tabellino

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano, Vona (57’ De Santis), Di Livio (82’ Fella), Mastroianni (65’ Fabrizi), Riccardi, Marino, Del Sole (65’ Mazzocco), Crecco, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Fasolino, Perseu, Sorrentino, Capanni Dias, Scravaglieri, Di Renzo. Allenatore: Fontana.

Calcio Foggia 1920 (3-4-3): Perina, Silvestro (84’ Antonacci), Rizzo, Millico (79’ Manneh), Rolando (84’ Embalo), Riccardi, Odjer, Tascone (68’ Di Noia), Vezzoni, Salines, Gagliano (68’ Tonin). A disposizione: Nobile, Castaldi, Tenkorang, Martini, Schenetti, Marino, Papazov, Brancato. Allenatore: Cudini.

Arbitro dell’incontro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.

Assistenti: Alessandro Marchese di Napoli e Niccolò Turrini di Firenze.

Quarto Ufficiale: Alberto Rinaldi di Pisa.

Marcatori: 12’ Marino (L), 70’ Fabrizi (L), 90’ + 3’ Fella (rig. L)

Ammoniti: 53’ Vona (L)

Recuperi: 1’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 1 Calcio Foggia 1920 7

Note: Spettatori totali 2500 compresi 451 abbonati e 567 ospiti.