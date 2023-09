Il Latina vince 3-0 a Giugliano e sale in vetta alla classifica

Tris servito. Il Latina vince a Giugliano condannando all’amara sconfitta l’ex mister Lello Di Napoli e vola in vetta alla classifica. I nerazzurri sono imbattuti e dopo tre vittorie e due pareggi salgono in testa al girone C insieme alla Juve Stabia. Apre le danze un gol del difensore Rocchi su assist da calcio di punizione di Del Sole. Nella ripresa i padroni di casa restano incredibilmente in nove per la doppia espulsione in un minuto prima di Salvemini per fallo di reazione su Biagi e poi di Berardocco per proteste. Ma la squadra di Di Donato non ne approfitta, dilapida qualche ripartenza e soffre la voglia di riscatto dei campani che però capitolano nel finale. Due assist di Paganini regalano il gol a Fabrizi (4° centro stagionale) e Fella.

Giugliano Calcio – Latina Calcio 1932 0-3

Giugliano Calcio (3-4-1-2): Baldi, Berman, Bernardotto, Oyewalw (46’ Salvemini),

Zullo, Gladestony, Berardocco, Caldore, Rondinella (55’ Vigiatzis), Sorrentino (62’

Labriola), Di Dio (78’ De Sena). A disposizione: Russo, Manrrique, Yabre,

Scognamiglio, Grasso, Aruta, Ciuferri, De Francesco, Oviszach, Stabile . Allenatore:

Di Napoli.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano, Biagi (77’ Cittadino), di Livio,

Mastroianni (77’ Fabrizi), Riccardi (25’ Del Sole, 67’ Crecco), Fella, Serbouti (67’ De

Santis), Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Jallow,

Gallo, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Adolfo Baratta di Rossano.

Assistenti: Nicolò Moroni di Treviglio e Marco Pilleri di Cagliari.

Quarto Ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari.

Marcatori: 29’ Rocchi (L), 85’ Fabrizi (L), 88’ Fella (L)

Espulsi: 52’ Salvemini (G), 54’ Berardocco (G)

Ammoniti: 38’ Gladestony (G), 46’ Del Sole (L), 48’ Serbouti (L), 75’ De Santis (L),

76’ Di Dio (G), Di Napoli (all. G)

Recuperi: 1’ pt. 5 st.

Angoli: Giuliano Calcio 3 Latina Calcio 1932 0.

Note: Spettatori: 1545