Il Liceo Ginnasio di Sezze celebra 135 anni: un evento tra memoria e futuro

Il 12 dicembre 2024, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sezze, si è tenuta la celebrazione per il 135° anniversario del Ginnasio Statale “Pacifici e De Magistris”. L’evento ha riunito studenti, docenti, ex alunni e rappresentanti delle istituzioni, in un’atmosfera carica di emozioni e ricordi, riflesso del profondo legame che unisce il liceo alla comunità setina.

Tra gli interventi più suggestivi, quello del professor Pietro Bernabei, ex studente del liceo e attuale assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sezze. Bernabei ha regalato un affresco vivido della vita di uno studente degli anni ’50, narrando il tragitto quotidiano verso le scuole Rappini, all’epoca sede del liceo, e le sensazioni evocate dagli odori del pane appena sfornato e dalla cartolibreria che rappresentava per lui un luogo simbolico di crescita.

A testimoniare la vitalità e la continuità dell’istituto, due studenti attuali hanno condiviso riflessioni sul loro percorso, creando un ponte ideale tra il passato e il presente. Le loro parole hanno sottolineato l’orgoglio di appartenere a una tradizione scolastica tanto longeva quanto significativa.

Non è mancato un approfondimento storico a cura del professor Giancarlo Onorati, che ha ripercorso le vicende legate al lascito di Giacinta Pacifici e Superio De Magistris, figure chiave per la fondazione del Regio Ginnasio di Sezze. La loro visione lungimirante, ha evidenziato Onorati, è all’origine di un’istituzione educativa che ha formato generazioni di studenti.

Ad aprire la mattinata, i saluti della dirigente scolastica Rossella Marra e del sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che hanno ribadito l’importanza di questo traguardo per la città. Particolarmente apprezzato l’intervento dell’ex dirigente Anna Giorgi, che ha arricchito l’evento con un tocco di familiarità.

Un momento speciale è stato dedicato alla presentazione del nuovo logo dell’istituto, pensato per rappresentare simbolicamente la storia e il futuro della scuola.

La cerimonia si è conclusa con le parole del presidente del Consiglio comunale, Pietro Del Duca, che ha ringraziato i partecipanti e ricordato il valore educativo e sociale dell’istituto: “Il sogno di Giacinta e Superio si è avverato. Questo anniversario non è solo una celebrazione, ma una testimonianza di un sistema scolastico che ha formato generazioni. La scuola deve continuare a educare, ascoltare e accogliere le idee dei ragazzi, senza mai perdere di vista la sua missione principale: insegnare ed educare.”

Una giornata che ha reso omaggio alla memoria, guardando al contempo al futuro di un’istituzione scolastica che continua a rappresentare un pilastro per la comunità di Sezze.