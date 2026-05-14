Il litorale di Latina festeggia la sua tredicesima Bandiera Blu

Latina fa tredici. Anche per il 2026, il litorale del capoluogo pontino conquista la Bandiera Blu, il prestigioso vessillo della Foundation for Environmental Education (Fee) che certifica non solo la pulizia delle acque, ma anche la qualità dei servizi e il rispetto dell’ambiente. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina a Roma, presso la sede del Cnr, alla presenza dell’assessore all’Ambiente Michele Nasso. Il riconoscimento premia un percorso basato su rigidi controlli e una gestione sostenibile della costa.

Per la sindaca Matilde Celentano, il premio è il risultato di una visione precisa: “La tredicesima Bandiera Blu testimonia la nostra costanza amministrativa. È un onore che premia il lavoro di squadra per una città più sostenibile e inclusiva: quest’anno avremo anche la spiaggia ‘Tutti al mare’ dedicata alle persone con disabilità. Questo vessillo è un segnale forte per il turismo: Latina offre un mare eccellente e standard di primo livello.”

L’assessore Michele Nasso, visibilmente emozionato, ha voluto sottolineare il lavoro tecnico dietro le quinte: “Questo marchio di qualità non si ottiene per caso: dietro ci sono protocolli rigidi e la tutela della biodiversità. Il premio appartiene a tutta la città e ci sprona a fare ancora meglio per la cura del verde e delle dune. Ringrazio il dipartimento Ambiente per la grande esperienza acquisita negli anni.”

Infine, l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco ha guardato alla stagione estiva ormai alle porte, annunciando importanti novità per la sicurezza: “Siamo già al lavoro per garantire servizi efficienti e accessibilità. Proprio ieri abbiamo pubblicato un avviso per regolamentare il noleggio delle attrezzature balneari, così da garantire pulizia e salvataggio anche nei tratti di spiaggia libera. È una novità che farà la differenza per il rilancio del brand Marina di Latina.”