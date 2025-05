Il Lotto sorride al Lazio: ad Aprilia vincita da oltre 10mila euro

Il Lotto continua a premiare il Lazio, e in particolare la provincia di Latina. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad Aprilia è stato centrato un premio da 10.775 euro grazie a una combinazione vincente composta da un ambo, due ambi Oro e un terno Oro giocati in piazza Benedetto Croce.

Non è stata l’unica vincita rilevante della regione: a Pomezia sono stati vinti 46.250 euro con tre ambi e un terno giocati in via Castelli Romani, mentre a Roma, in via della Farnesina, un fortunato giocatore ha portato a casa 22.500 euro con un terno secco.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a oltre 555,2 milioni. Un segnale che la dea bendata continua a guardare con favore anche alla provincia pontina.