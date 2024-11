Il Lotto sorride anche ad un giocatore di Cisterna di Latina

Il Lotto sorride al Lazio. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare una tripletta da oltre 38mila euro: a Guidonia di Montecelio, in provincia di Roma, centrati tre ambi e un terno dal valore di 23.750 euro, seguiti da un terno di 9mila euro messo a segno a Cisterna di Latina, in provincia di Latina e dai 5.540 euro vinti a Marino, in provincia di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro dall’inizio del 2024.