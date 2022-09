Il maltempo non da’ tregua, allerta gialla fino a domani sera

Il maltempo sembra non dare tregua sul Lazio e sulla provincia di Latina, tanti i disagi causati dai nubifragi che hanno colpito il nostro territorio nelle scorse ore. L’allerta meteo è stata prolungata e diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile anche per le prossime 24-36 ore nel Lazio. Particolare attenzione dunque anche in provincia di Latina dove sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e centrali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Per domani, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori orientali e meridionali. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idraulica su Bacino del Liri.

Sindaci dei comuni pontini che, vista i danni e gli allagamenti causati dalle violenti piogge delle scorse ore, hanno invitato la propria cittadinanza ad uscire di casa solamente se necessario.

Nel comune di Fondi, a causa delle abbondanti, incessanti e straordinarie precipitazioni che è stato necessario chiudere, in via precauzionale, le seguenti strade comunali:

-Via Fosselle Sant’Antonio, nel tratto in corrispondenza di via Casetta Ugo -Via Casetta Ugo, nel tratto in corrispondenza con via Fosselle Sant’Antonio -Via Torre, nel tratto in corrispondenza con via Spinete -Via San Magno