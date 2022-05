Il Manfredini di Pontinia prosegue con le iniziative di cittadinanza attiva

Prosegue l’anno scolastico ricco di soddisfazione per il Comprensivo Manfredini di Pontinia. Stavolta a dare risalto alle attività della scuola sono stati i bambini della Scuola dell’Infanzia e gli studenti della Primaria che hanno conseguito premi di assoluto prestigio che testimoniano la qualità dei processi e delle strategie didattiche messe in atto nell’Istituto diretto dalla preside Michela Zuccaro.

Il progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, promosso dalla Coldiretti, proponeva un percorso ispirato ai corretti stili di vita a tavola, all’interno del quale spazio di rilievo era dedicato ad un concorso fotografico sull’importanza del latte. In questa attività (Un alimento galattico) doppio il riconoscimento conseguito dai discenti che hanno vinto il primo premio nella categoria Scuola dell’Infanzia (con un lavoro dei bambini del plesso Migliara 48) e il secondo in quello riservato alla Scuola Primaria (con la classe II B della sede Don Milani). Straordinario il risultato conseguito dagli allievi delle classi V che hanno conseguito la vittoria nel contest associato alle iniziative di avviamento alla pratica sportiva Scuola Attiva Kids, varate dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, il Comitato Paralimpico e Salute S.p.A, azienda pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze impegnata nella promozione dello sport come veicolo di inclusione sociale e successo formativo. Il 25 maggio prossimo sarà giorno di premiazioni: una rappresentanza degli studenti delle classi V vivrà un’esperienza da ricordare presso lo Stadio Olimpico di Roma in una tre giorni nazionale dedicata all’evento Giornata dello sport per la Scuola Primaria, proprio mentre una delegazione di docenti e allievi della Scuola dell’Infanzia e della Primaria parteciperà alla II Festa dell’Educazione Alimentare e della Pace nel parco capitolino di Villa Celimontana.

“I riconoscimenti ottenuti – spiega la preside Michela Zuccaro – costituiscono motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica che partecipa, in ciascuna delle componenti di cui si compone, con passione ed entusiasmo a tutte le iniziative di cittadinanza attiva e responsabile che rappresentano il cuore dell’offerta formativa del nostro Istituto”.