Il manto del Colavolpe è da rifare: la situazione in casa Terracina

Questa mattina, presso il Palazzo Comunale di Terracina, si è tenuta la presentazione della nuova stagione del Terracina Calcio 1925, che si appresta a disputare il campionato di Serie D. Durante l’incontro, il Sindaco Francesco Giannetti e l’Assessore allo Sport Alessandra Feudi, alla presenza del Presidente della squadra Donatello Baioni, hanno fornito importanti aggiornamenti riguardanti lo Stadio Colavolpe.

L’Assessore Feudi ha spiegato la situazione attuale del manto erboso dello stadio: “Come indicato dal Presidente Baioni, cercare di riparare il manto erboso attuale sarebbe stato inefficace e avrebbe comportato uno spreco di risorse. Per questo motivo, abbiamo stanziato 38 mila euro, già approvati in giunta, per procedere al rifacimento completo del manto erboso. La procedura di affidamento verrà avviata a brevissimo. Inoltre, sono stati stanziati 340 mila euro per i lavori alla rete idrica e all’impianto fognario. Sebbene questi lavori richiedano tempo a causa dei vincoli territoriali, siamo vicini alla conclusione, il che permetterà di ottenere l’agibilità definitiva della struttura e la piena capienza dello stadio.”

Il Sindaco Giannetti ha espresso soddisfazione per la presentazione della nuova stagione presso il Palazzo Comunale e ha ringraziato il Presidente Baioni per il suo impegno e la passione. “Il nostro impegno è massimo affinché la squadra possa giocare in un campo adeguato al campionato e al pubblico che la sostiene. Non solo interventi immediati, ma anche nel piano triennale delle opere pubbliche abbiamo previsto lavori per 1 milione e 870 mila euro. Questi lavori includono il rifacimento delle piste d’atletica, degli spogliatoi e dell’impianto di irrigazione, sempre con un’attenzione al risparmio energetico.”

Giannetti ha inoltre menzionato l’importanza della struttura con la piscina, per la quale si stanno valutando iniziative di project financing a causa dei costi rilevanti di recupero del sito.

Questo evento segna un momento significativo per il Terracina Calcio 1925, evidenziando l’impegno congiunto dell’amministrazione comunale e della società sportiva nel migliorare le infrastrutture e garantire condizioni ottimali per la squadra e i tifosi.