Il ministro del Turismo Santanché in visita a Latina

Il ministro del Turismo Daniela Garnero Santanché sarà in visita a Latina mercoledì a partire dalle ore 17.30. Il ministro, accolto dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina, il Senatore Nicola Calandrini, visiterà Villa Fogliano, incontrando in quella sede i rappresentanti della filiera turistica e delle imprese del territorio legate all’economia del mare. Successivamente la delegazione si sposterà a Piazzale Loffredo, dove ad attenderla ci sarà il candidato Sindaco del centrodestra Matilde Celentano.

“Il Governo Italiano è finalmente vicino a questo territorio, dopo anni di isolamento – il commento del Senatore Calandrini – Avere qui il ministro Santanchè costituisce un’opportunità per parlare delle prospettive per il nostro lungomare. Una risorsa che, con i giusti fondi e progetti, potrà finalmente rappresentare un volano per il capoluogo. Non a caso abbiamo scelto come location il Lago di Fogliano. Un’oasi naturalistica a pochi metri dal mare, in grado di attrarre turismo di vario genere, anche sportivo, tutto l’anno. Il lungomare non dovrà più ridursi a una stringata stagione balneare”.