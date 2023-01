Il Ministro Valditera a Latina, la Rete degli Studenti scende in piazza

Sarà ospite nella giornata di domani alle ore 18 presso l’Hotel Europa di Latina, ad un evento organizzato dalla Lega, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditera. Per questo la Rete degli Studenti Medi di Latina, in riposta alle politiche sulla scuola di Valditera ha organizzato una manifestazione a Piazza San Benedetto lato via Emanuele Filiberto.

Lo scopo della manifestazione è quello di cercare un tavolo di discussione con il Ministero, con il quale: “chiediamo – spiega in una nota la Rete degli Studenti Medi di Latina – investimenti sull’edilizia scolastica e politiche per la scuola che includano e considerino le rappresentanze studentesche e le rivendicazioni delle associazioni del mondo della scuola.

Abbiamo la necessità politica di sostenere il ruolo degli studenti nei processi decisionali che riguardano il loro futuro e il loro presente, e il sindacato studentesco di Latina porterà questa necessità in piazza nella giornata del 25 gennaio alle ore 18.00.

L’invito è rivolto a tutte le associazioni del mondo della scuola. Alcune di queste scenderanno in piazza unitariamente per manifestare il dissenso della comunità studentesca contro questo modo di intendere l’istruzione: fatto di merito, di umiliazione, di prevaricazione e di profitto.

Ad un anno dalla morte di Lorenzo Parelli e dall’inizio delle stragi sui PCTO vogliamo che siano prese misure per risollevare un mondo della scuola ormai abbandonato a sé stesso e agli interessi privati, per rilanciare un’idea migliore di scuola e Paese. Ci troverete lì a manifestare non solo il nostro dissenso ma anche le nostre idee, le nostre elaborazioni, le nostre proposte sulla scuola”.