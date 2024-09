Il mondo sportivo di Latina piange la scomparsa di Massimo Zichi

E’ cordoglio a Latina per la scomparsa di Massimo Zichi. Aveva 84 anni e da tempo era ricoverato presso l’Hospice delle clinica San Marco dove è venuto a mancare in queste ultime ore. E’ stato presidente del Panatlhon Club di Latina dove per anni in tanti lo hanno apprezzato per il suo impegno nel mondo sportivo e soprattutto per la sua gentilezza e cordialità.

In molti lo descrivono come un gentiluomo di altri tempi, sempre con il sorriso e pronto a scherzare. Sono in tanti a ricordarlo con vari messaggi sui social. Una cosa è sicura, oggi è una giornata triste per lo sport pontino in generale ma in particolare per quello che riguarda il territorio di Latina. I funerali si terranno venerdì 27 settembre alle ore 10 nella chiesa della Santissima Annunziata di Sabaudia.