“Il Museo Cambellotti dialoga in musica”, gran finale tra colonne sonore e il mito dei Bee Gees

Volge al termine la rassegna “Il Museo Cambellotti dialoga in Musica!”, l’iniziativa culturale promossa dal Comune di Latina in collaborazione con l’Associazione Culturale Eleomai. Gli ultimi due appuntamenti della manifestazione animeranno l’Arena del Museo Cambellotti giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con inizio degli spettacoli previsto per le ore 21:00.

La serata di giovedì sarà dedicata al grande cinema con lo spettacolo “CIAK, si ascolta!”. Sul palco salirà il Soundtrack Ensemble, una formazione di altissimo livello composta da musicisti provenienti dalle più prestigiose orchestre italiane, tra cui il Teatro dell’Opera di Roma e la RAI di Torino. Accompagnato dalla voce di Tania Tuccinardi, dal sax di Laura Venditti e guidato dal direttore Gabriele Pezone, l’ensemble eseguirà dal vivo le più celebri colonne sonore della storia del cinema, da Ennio Morricone a Hans Zimmer, fino a Nino Rota e Luis Bacalov. L’esecuzione musicale avverrà in sincrono con la proiezione delle immagini dei film, arricchita dagli interventi dello storico del cinema Marco Grossi.

Il giorno successivo, venerdì 17 luglio, il testimone passerà ai Tree Gees, una delle tribute band dei Bee Gees più apprezzate e fedeli a livello internazionale. Formata da Alessandro Sammarini, Ezio Zaccagnini, Paolo Amati e Aidan Zammit, la band vanta quasi trent’anni di concerti in tutto il mondo. Il loro spettacolo punta sulla qualità musicale e sulla capacità di catturare l’anima del repertorio dello storico trio britannico, evitando la semplice emulazione fisica per offrire invece uno show che unisce rigore stilistico, leggerezza e ironia.

I biglietti hanno un costo di 10 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. I tagliandi sono già disponibili online sul circuito Ciaotickets e nei punti vendita fisici Blu Ticket al Centro Commerciale Latina Fiori e Il Toscano a Latina Scalo. Il botteghino dell’Arena sarà aperto esclusivamente nei giorni degli eventi, mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare l’infoline al numero 338.4874115.