Il “Nastro Rosa tour- il giro dell’Italia a Vela” fa tappa a Gaeta  

Il “Marina Militare Nastro Rosa tour – il giro dell’Italia a Vela” fa tappa a Gaeta il 2 e 3 settembre. Un tour d’Italia a vela che, con il patrocinio del Coni e con il supporto della Federazione Italiana Vela e della Gazzetta dello Sport, percorrerà otto tappe lungo le coste italiane.

Il tour è partito ufficialmente da Genova lo scorso 26 agosto, dopo aver toccato Civitavecchia il 30 agosto, il 2 e 3 settembre sarà a Gaeta per poi proseguire in direzione Napoli, Brindisi, Bari e Marina di Ravenna con arrivo a Venezia.

In una nota Cosmo Mitrano, sindaco di Gaeta, commenta: “Gaeta è pronta ad accogliere un evento che vedrà impegnati alcuni dei migliori velisti con team nazionali e internazionali nelle tre discipline veliche: offshore, inshore, boards. Come Amministrazione – spiega il primo cittadino – in questi anni abbiamo promosso il territorio puntando anche sulla valorizzazione della risorsa mare e delle sue tradizioni marinaresche. Oltre ai riconoscimenti anche ambito internazionale come la Bandiera Blu, Gaeta ben si presta ad ospitare eventi sportivi che nella natura e nel paesaggio della nostra città, trovano senza dubbio un valore aggiunto. La tappa del Marina Militare – Nastro Rosa, conferma quindi la vocazione velica della nostra città, attraverso un’iniziativa sportiva che tra le finalità vede anche quella di “unire” simbolicamente il Tirreno all’Adriatico promuovendo i valori e le tradizioni marinaresche e celebrando le bellezze dei mari d’Italia”.

A ideare questa iniziativa sportiva, di rilievo internazionale, nel rispetto di tutte le misure antiCovid, è la Difesa Servizi, con l’impegno di SSI Events e alcuni importanti partner, a cominciare da Fincantieri. Un evento che si inserisce nel progetto Valore Paese Italia sviluppato dal MiC, assieme all’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo – e all’Agenzia del Demanio, e che punta anche alla valorizzazione dei Fari e degli edifici costieri, in collaborazione (oltre che con lo stesso Coni), con la Federazione Italiana Vela, l’Istituto per il Credito Sportivo, WWF Italia, Touring Club Italia, Cittadinanzattiva e insieme ai partner DIMORE, come ad esempio AICA, ANCE e ANCE giovani.

La Marina Militare ha dislocato sul territorio 13 Sezioni Veliche, all’interno delle quali si svolge attività formativa per la partecipazione alle gare. Ben 218 le imbarcazioni a vela messe a disposizione: 32 barche d’altura, 41 barche costiere e 145 derive. E non va dimenticato che la Marina è anche il più grande armatore di imbarcazioni d’epoca con ben 12 barche.