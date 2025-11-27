Il Natale 2025 di Latina: il ricco programma nel dettaglio

Latina si prepara a un Natale ricco di eventi dal 1° dicembre al 6 gennaio, con una serie di iniziative che coinvolgeranno il centro città e i quartieri, offrendo divertimento, cultura, sport e attrazioni per tutti. Il Comune ha presentato un programma che trasformerà la città in un vero e proprio palcoscenico natalizio.

Le principali attrazioni natalizie

La città sarà animata da numerosi appuntamenti, a partire dalle tradizionali luminarie che si accenderanno già questa sera. Il centro ospiterà diversi eventi, tra cui il villaggio di Babbo Natale nei giardini del Comune, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Marco, il luna park all’arena del Museo Cambellotti e, per la prima volta, una ruota panoramica. Non mancheranno le casette degli artigiani e le giostrine per i più piccoli. Il programma include anche un evento speciale per il 26 dicembre, con il passaggio della fiaccola olimpica, che farà tappa a Latina per la prima volta nella sua storia.

Eventi musicali e spettacoli

Il calendario prevede concerti e spettacoli per tutti i gusti. Il 25 dicembre si esibiranno i Big Soul Mama, il 27 dicembre sarà la volta di Annalisa Minetti, mentre il 31 dicembre ci sarà il tradizionale concerto di Capodanno, con un mix di musica anni ’90 e 2000. Il 1° gennaio, invece, il Campus Internazionale di Musica animerà la città con un altro concerto speciale.

Sport e inclusività

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha annunciato che il Natale di Latina sarà anche all’insegna dello sport inclusivo, con tornei di calcio, basket e maratone. Un evento particolarmente atteso è l’arrivo della fiaccola olimpica il 26 dicembre, un momento storico per la città, che sarà l’unica in provincia a ospitare la fiamma olimpica.

Finanziamenti e sponsorizzazioni

Gli organizzatori hanno sottolineato che quest’anno il budget per il Natale a Latina è stato ridotto del 60%, passando a un totale di 200mila euro, grazie anche al sostegno di sponsor. La Camera di commercio ha contribuito con 30mila euro, e l’amministrazione è alla ricerca di altre sponsorizzazioni per coprire i costi dell’organizzazione.

Modifiche alla viabilità e parcheggi

A causa degli eventi, sono previsti cambiamenti alla viabilità. Alcuni tratti di strada saranno chiusi al traffico, tra cui piazza del Popolo, via Diaz, corso della Repubblica e via Costa. Inoltre, in viale Umberto I, il senso di marcia sarà invertito. Per venire incontro ai cittadini, il parcheggio nelle ex autolinee di via Pio VI sarà gratuito durante il periodo natalizio. I taxi saranno spostati su piazza San Marco e la pista di pattinaggio su ghiaccio occuperà parte di piazza San Marco, con modifiche alla sosta e al traffico in quella zona.

Un Natale per tutta la città

L’obiettivo di questo programma natalizio è rendere il Natale a Latina accessibile a tutti, non solo ai cittadini ma anche ai turisti. Gli eventi sono pensati per attrarre visitatori e promuovere il commercio locale, con iniziative che spaziano dal divertimento per le famiglie agli eventi culturali, fino a momenti di sport e solidarietà.

Il Natale di Latina si annuncia quindi come una vera e propria festa che coinvolgerà tutta la città, offrendo occasioni di svago e cultura per grandi e piccini. Con una programmazione compatta e diversificata, il Comune punta a fare di questo Natale un successo, rendendo Latina un punto di riferimento per le festività in tutta la regione.