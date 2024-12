Il Natale 2025 di Latina, spazio a Borghi, sport e innovazione: il programma

L’amministrazione comunale di Latina ha presentato un ricco programma per celebrare il Natale, puntando su eventi diffusi che uniscono tradizione, innovazione e spirito di comunità.

Grande spazio sarà dato ai borghi e ai giovani con tornei sportivi e attività nei centri diurni. «Con gli eventi sportivi il Comune ha scelto di dare visibilità ai nostri borghi, creando un calendario fitto fino al 23 dicembre – ha spiegato l’assessore Andrea Chiarato –. Si passa da un torneo di calcio per bambini a Borgo Carso a un torneo di pugilato a Borgo San Michele, volley, pattinaggio, danza sportiva e giochi da tavolo». Nei centri per minori, i ragazzi assisteranno a uno spettacolo teatrale sul Piccolo Principe e riceveranno in dono una copia del libro di Antoine de Saint-Exupéry.

Tra le attrazioni principali, videomapping sulla torre comunale e sull’ex Banca d’Italia, spettacoli di droni luminosi e fontane danzanti. Il sindaco Matilde Celentano ha invitato la cittadinanza a partecipare: «Avremo un concerto di Capodanno in piazza, il ritorno della tradizionale Befana volante dalla torre civica e iniziative che coinvolgeranno il centro e i borghi. Sarà un Natale diffuso, un’opportunità per celebrare insieme il periodo più sentito dell’anno».

L’8 dicembre inizieranno le festività con l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo e l’inaugurazione dei presepi artistici realizzati da giovani. Le tradizionali casette natalizie saranno posizionate in via Diaz, nonostante le difficoltà logistiche: «Avevamo fatto un bando per viale Italia, ma non ha risposto nessuno», ha spiegato il sindaco.

Un Natale, dunque, che punta a coinvolgere tutti, tra luci, musica e momenti di condivisione.