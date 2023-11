Il nuovo cavalcavia pedonale sulla Pontina all’altezza di Pomezia

Sono stati effettuati, nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre scorso, i lavori per la creazione di un passaggio pedonale lungo la Pontina all’altezza del km 27,948 nel territorio di Pomezia. Il passaggio pedonale ha una larghezza pari a 2,00 metri, l’altezza di 2,50 metri ed una lunghezza di 38 metri, accessibile, oltre che dagli ascensori anche tramite due scale, di cui una in direzione Latina ed una in direzione Roma.

La struttura del cavalcavia pedonale, dal peso di circa 60 mila kg, è costituita da travi reticolari in acciaio che poggiano su due torri realizzate in cemento armato, al loro interno sono stati installati gli ascensori (uno per ciascun lato).

Tutta la struttura in acciaio è stata sottoposta a processi di zincatura a caldo (che fornisce ai prodotti un rivestimento di una lega di ferro e zinco garantendo la migliore protezione dell’acciaio contro la corrosione e gli agenti atmosferici) e successiva verniciatura.

Per l’esecuzione del varo è stato necessario l’impiego di 2 autogrù di cui una da 470 Tonnellate per il varo del cavalcavia ed una da 200 Tonnellate per le scale.