Il nuovo prefetto di Latina è Vittoria Ciaramella

Vittoria Ciaramella è stata ufficialmente nominata nuovo prefetto di Latina, succedendo a Maurizio Falco. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Maurizio Falco, dopo quattro anni, lascia la provincia pontina per assumere l’incarico di commissario straordinario in materia di superamento degli insediamenti abusivi e lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Profilo di Vittoria Ciaramella

– Origine e Carriera: Nata nel 1961 a Napoli, Vittoria Ciaramella ha avuto una lunga e distinta carriera nel servizio pubblico. Prima di arrivare a Latina, è stata prefetto della provincia di Cosenza dal 2021.

– Onorificenze: È iscritta all’ordine dei giornalisti della Regione Campania dal 2005 e ha ricevuto diverse onorificenze, tra cui Cavaliere, Ufficiale e Commendatore al merito della Repubblica Italiana.

– Incarichi Precedenti: Ha ricoperto ruoli di commissario prefettizio in numerosi comuni, tra cui Castello del Matese, Galluccio, Falciano del Massico, e molti altri. Ha anche servito come sub commissario prefettizio in vari comuni come Succivo, Marcianise, Castel Volturno e Caserta.

– Esperienze a Latina: Dal febbraio 2018 al gennaio 2020, Ciaramella ha già lavorato presso la Prefettura di Latina come viceprefetto vicario e ha presieduto la sezione di Latina della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con il suo ritorno a Latina, si attende che Vittoria Ciaramella continui a portare avanti il suo impegno per la sicurezza e il benessere della comunità locale.