Il Panathlon Latina rinnova le cariche societarie

L’Assemblea del Panathlon Club International, presieduta da Umberto Martone, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. Nominata segretario generale Nadia Gigante e tesoriere Rita Silano. Sono stati eletti vice Presidenti Paolo Iannuccelli e Sabrina Benacquista, completano la rosa dei Consiglieri Filippo Cosignani e Maurizio Targa, al suo primo incarico.

Gervasio Marini è stato riconfermato Consigliere e, su proposta del Consiglio Direttivo, è stato insignito all’unanimità del titolo di Presidente Onorario del Club. L’assemblea si è espressa anche sugli Organi di Vigilanza. il Collegio di Garanzia è composto da Daniele Marini, Giorgio Onori e Gianluca Carfagna, il Collegio di controllo contabile da Mario Faticoni, Franco Mansutti e Roberto Belvisi.

L’assemblea ha determinato i programmi futuri del dinamico e sempre attivo club pontino presente a Latina dal 1958 Il presidente Umberto Martone ha dichiarato: “Desidero ringraziarvi di avermi nuovamente rinnovato la fiducia, per festeggiare Gervasio della meritata nomina, per consegnare il Premio Fair Play a Luciano Melloni e per accogliere due nuovi soci: Antonino Azzolina (già socio nel corso degli anni) e Tommaso Tartaglione, arrivato nel Club da quello di Roma e per relazionare sui prossimi programmi”. Sono molte le nuove richieste di adesione al Panathlon di Latina.La conviviale di inizio anno si terrà giovedì 19 febbraio al Ristorante “Il Ritrovo” di Borgo Carso, alle 19.30.